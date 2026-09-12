Anaís Vargas y el poderoso mensaje detrás de su triunfo como primera finalista

Tegucigalpa, Honduras.-Anaís Vargas, Miss Valle, se convirtió en la primera finalista de Miss Honduras Universo 2026 y destacó el significado de este logro para su departamento, su familia y especialmente para su hijo. Tras la coronación de Luisa Pineda como Miss Honduras Universo 2026, Vargas compartió sus impresiones a EL HERALDO sobre la experiencia que vivió junto a las 18 participantes que compitieron por la corona nacional. “Estamos felices, estamos contentos. Se vivió un tiempo de concentración bastante a gusto”, expresó Vargas, quien aseguró que durante la competencia tuvo la oportunidad de compartir con las demás participantes, con quienes, dijo, tenía un propósito en común: representar dignamente a Honduras en el extranjero.

La ahora primera finalista atribuyó parte de su desempeño a los meses de preparación y disciplina que tuvo antes de participar en el certamen. Según explicó, ganar seguridad sobre el escenario fue un proceso que tomó tiempo. “Son meses de sacrificio, de mucha disciplina que al final tiene sus frutos”, manifestó Vargas, quien felicitó a Luisa Pineda por obtener la corona y destacó el trabajo realizado por las demás concursantes. Para Vargas, la competencia también dejó vínculos personales. Contó que se lleva a cada una de las participantes en su corazón y que durante la concentración hizo nuevas amistades. “Ahora hice hermanas, hice amigas y son una bendición en mi vida”, expresó.

El orgullo de representar a Valle

Uno de los aspectos que más significado tuvo para Vargas fue colocar nuevamente el nombre de Valle entre las finalistas del certamen. Explicó que su familia materna es originaria de ese departamento y que ha mantenido un vínculo con la zona durante toda su vida. “Valle por primera vez en historia tiene una primera finalista”, afirmó Vargas al referirse a su clasificación. La representante de Valle también recordó sus primeros acercamientos con el departamento y el proceso que la llevó a participar en el certamen de belleza, hasta alcanzar la posición de primera finalista.

Un mensaje para su hijo

Más allá de la corona y del título, Vargas aseguró que su participación tuvo una motivación personal: dejarle un ejemplo a su hijo y demostrar que una mujer puede perseguir sus sueños mientras trabaja y enfrenta sus responsabilidades. “Nosotros hacemos esto no por llevar una corona, no por un título, sino que mi hijo tiene un legado por su mamá”, manifestó.