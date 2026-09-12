¿Quién diseñó el vestido que lució Luisa Pineda en Miss Honduras Universo 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- El diseñador venezolano Daniel Fábrega estaría detrás del hermoso vestido que lució Luisa Pineda, Miss Honduras Universo 2026, durante su participación en el certamen.
Manuel Almonte, representante de Fábrega y quien llegó a San Pedro Sula desde Puerto Rico para presenciar el certamen, destacó que la joven Miss San Francisco de Yojoa lució uno de los diseños de la prestigiosa marca.
El experto destacó la manera en que la hondureña lo lució durante la noche del concurso, aunque en la entrevista con EL HERALDO no especificó a cuál de los modelos que vistió Pineda se refería.
“Porque está precioso. No es porque Daniel lo hizo, pero es que los resultados son evidentes”, expresó Almonte al referirse al vestido elegido para Pineda.
El representante también resaltó las cualidades de la reina de belleza hondureña y aseguró que durante su participación se pudo apreciar su elegancia, carisma y personalidad.
“De Luisa podemos notar su elegancia, su carisma, su personalidad. Una chica muy sencilla, con un corazón enorme, bondadosa”, manifestó Almonte.
El vestido -según Almonte- fue diseñado por Daniel Fábrega, reconocido diseñador de moda y director creativo venezolano radicado en Miami, quien cuenta con más de 15 años de trayectoria en la alta costura.
Fábrega es conocido por sus colecciones vanguardistas y por sus diseños de gala y vestidos de novia. Su propuesta acompañó la presentación de Pineda en el certamen de belleza, donde la representante hondureña lució el diseño durante la noche.
La elección del vestido se convirtió así en uno de los elementos destacados de la participación de Luisa Pineda, combinando la propuesta de alta costura del diseñador venezolano con la elegancia y personalidad que, según Almonte, caracterizan a la hondureña.