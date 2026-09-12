¿Quién diseñó el vestido que lució Luisa Pineda en Miss Honduras Universo 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- El diseñador venezolano Daniel Fábrega estaría detrás del hermoso vestido que lució Luisa Pineda, Miss Honduras Universo 2026, durante su participación en el certamen.

Manuel Almonte, representante de Fábrega y quien llegó a San Pedro Sula desde Puerto Rico para presenciar el certamen, destacó que la joven Miss San Francisco de Yojoa lució uno de los diseños de la prestigiosa marca.

El experto destacó la manera en que la hondureña lo lució durante la noche del concurso, aunque en la entrevista con EL HERALDO no especificó a cuál de los modelos que vistió Pineda se refería.

“Porque está precioso. No es porque Daniel lo hizo, pero es que los resultados son evidentes”, expresó Almonte al referirse al vestido elegido para Pineda.