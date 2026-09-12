Hallan muerto y semidesnudo a un hombre en colonia El Carrizal atrás de un reconocido instituto

Tegucigalpa, Honduras.- Sólo vistiendo su ropa interior, un hombre fue encontrado muerto la mañana de este sábado -12 de septiembre-, en la colonia El Carrizal, No. 1, al norte de Comayagüela.
El hallazgo del cuerpo sin vida se dio a eso de las 6:00 de la mañana, en una calle que colinda con el Instituto Técnico Luis Bográn, cuando los vecinos de la zona salieron de sus casas y se toparon con el cadáver.
El hombre fue tirado a un lado de la calle y presentaba varios impactos de bala. La información preliminar detalla que el ciudadano fue raptado, sacado de su vivienda y posteriormente llevado a ese lugar, dónde fue ejecutado por sus victimarios.
La Policía Nacional (PN) tuvo conocimiento del hecho, y una patrulla policial asignada a ese sector de la capital se movilizó para corroborar la información que la misma población había brindado minutos antes.
Levantamiento de ley
Al constatar de que en efecto el cuerpo estaba en el sitio, elementos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la escena del crimen para iniciar el levantamiento de las pesquisas que pudieran recuperarse alrededor del cuerpo.
El cadáver fue levantado y llevado a la morgue del Ministerio Público (MP) en calidad de desconocido, ya que no llevaba consigo ningún documento personal, por que estaba casi desnudo.
Aparentemente, al lugar llegó un familiar del ahora occiso, quien se enteró de lo ocurrido y fue a verificar si se trataba de su pariente, raptado en horas de la madrugada de este lunes.