Hallan muerto y semidesnudo a un hombre en colonia El Carrizal atrás de un reconocido instituto

Tegucigalpa, Honduras.- Sólo vistiendo su ropa interior, un hombre fue encontrado muerto la mañana de este sábado -12 de septiembre-, en la colonia El Carrizal, No. 1, al norte de Comayagüela.

El hallazgo del cuerpo sin vida se dio a eso de las 6:00 de la mañana, en una calle que colinda con el Instituto Técnico Luis Bográn, cuando los vecinos de la zona salieron de sus casas y se toparon con el cadáver.

El hombre fue tirado a un lado de la calle y presentaba varios impactos de bala. La información preliminar detalla que el ciudadano fue raptado, sacado de su vivienda y posteriormente llevado a ese lugar, dónde fue ejecutado por sus victimarios.