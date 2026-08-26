Hallan muerta a mujer de 50 años dentro de pila en colonia Kennedy de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una señora de 50 años de edad murió la noche del martes 25 de agosto tras caer a una pila en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, capital de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, la víctima, cuya identidad no ha trascendido, habría utilizado un bloque para alcanzar la altura del depósito de agua, pero perdió el equilibrio y cayó en su interior.

Familiares y vecinos reaccionaron al percatarse de lo ocurrido, lograron sacarla y la trasladaron hacia un centro asistencial de la zona. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, los médicos confirmaron su fallecimiento.