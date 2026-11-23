Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer cuáles son las zonas que se quedarán sin energía eléctrica este martes 24 de noviembre.

De acuerdo con la programación, las interrupciones afectarán barrios, colonias, aldeas y comunidades de algunos departamentos del país, mientras que los cortes programados para Comayagua, Cortés y Santa Bárbara fueron cancelados.

A continuación, conozca los horarios y el listado completo de las zonas que se quedarán sin energía eléctrica.