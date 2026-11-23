Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer cuáles son las zonas que se quedarán sin energía eléctrica este martes 24 de noviembre.
De acuerdo con la programación, las interrupciones afectarán barrios, colonias, aldeas y comunidades de algunos departamentos del país, mientras que los cortes programados para Comayagua, Cortés y Santa Bárbara fueron cancelados.
A continuación, conozca los horarios y el listado completo de las zonas que se quedarán sin energía eléctrica.
Distrito Central, F.M., de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Estadio Nacional Chelato Uclés, centro de salud Alonso Suazo, abonados comprendidos desde la primera avenida hasta la octava avenida, entre la primera y octava calle de Comayagüela, hospital La Policlínica, Cruz Roja Hondureña, Ministerio de Educación Pública, colonia Soto, barrio Concepción, La Chivera, abonados comprendidos desde la primera avenida hasta la quinta avenida, entre la novena y la decimoquinta calle de Comayagüela; barrio La Bolsa (zona industrial), barrio Guacerique, asilo de ancianos María Eugenia, UMAPS (tercera avenida), hospital San Jorge, Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), El Obelisco, sede del Partido Nacional, parte del barrio Bellavista, Medicasa, avenida Centenario, centro comercial Centenario, abonados de la calle 14 a la 16, entre la sexta y octava avenida, escuelas de Ensayo Dionisio de Herrera y Santos Guardiola, parte del barrio Lempira, mercado Mama Chepa, colegio Jesús Aguilar Paz, parte del barrio Perpetuo Socorro, barrio Villa Adela, antiguo anexo del BCH, Banadesa, Estado Mayor Conjunto, centro de salud Villa Adela, Despensa Familiar, colonia Rodríguez y zonas aledañas.
Monseñor Fiallos, bombas de agua Las Canteras (UMAPS), parte del barrio Perpetuo Socorro, barrio Lempira, colonia Centroamericana, colonia Bendeck, Lomas del Country, barrio San Juan de Dios, parte de la colonia El Pedregalito, mercado zonal Belén, parte de la colonia Monseñor Fiallos, colonias Las Mercedes y San Cristóbal, barrio Las Crucitas, colonia La Trinidad, centro de salud Las Crucitas, parte del barrio Bellavista, colonias Obrera y San Martín, centro comercial Mama Nila, Banpaís Zonal Belén, ASHONPLAFA Belén, Intercentro Misionero y zonas aledañas.
Choloma, Cortés, de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
Colonias La Victoria, San Miguel I y II, Quintas San Miguel, López Arellano, Éxitos de Anach I y II, Las Colinas, Valle de Sula, Barmica, Santa Fe Sur, La Unidad, Vista Hermosa, Las Cascadas, Lomas de las Cascadas I, II y V etapa, Cerro Verde, Rodolfo Lozano, Maxi Despensa, residencial Roca de Arios, residencial Quintas Marta Elena, Camas Dina, Helados Yoysi, Tecpro, Promasa, Grupo América, residencial Las Colinas, colonia Monte Verde, Fibratex, Hermacasa, Industrias Molineras, Bachosa y Alutech Choloma.
Villanueva, Cortés, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Finca 10, Finca 11, ingenio Azunosa y finca bananera Santa Rita.
Olanchito, Yoro, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, aldea Calpules, aldea Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo, colonia Guadalupe; Olanchito (Aldeas): Carril, Coyoles Aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos y Savana.