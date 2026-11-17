Tegucigalpa, Honduras.- Los usuarios que mantienen conexiones clandestinas de energía eléctrica deben retirarlas y regularizar su servicio antes de que finalice diciembre, ante las posibles sanciones y ajustes que podría aplicar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a quienes continúen con estas irregularidades. Así lo informó este martes 17 de noviembre Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), quien hizo un llamado a los abonados para que aprovechen el período establecido por la legislación y formalicen sus servicios, en lugar de esperar hasta los últimos días del plazo. De acuerdo con Aguilar, los usuarios tienen hasta el próximo 29 de diciembre para normalizar sus conexiones y comenzar a pagar por el consumo real de energía eléctrica en sus viviendas.

En caso de no cumplir con esta disposición, la estatal eléctrica podrá realizar ajustes correspondientes a seis meses o más, dependiendo de las condiciones identificadas y lo que establece la legislación vigente. Además, el dirigente sindical explicó que las cuadrillas contratadas por la ENEE para ejecutar el plan de reducción de pérdidas realizarán inspecciones en diferentes sectores del país, con el propósito de identificar las irregularidades en el suministro eléctrico.

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Revisión de deudas

Por otra parte, Aguilar también exhortó a los usuarios que registran consumos de hasta 250 kilovatios hora a presentarse en las oficinas de la ENEE para revisar sus deudas y buscar alternativas para solucionar los compromisos pendientes. El presidente del STENEE señaló que algunos abonados mantienen cobros adicionales por mora y reconexión que se han acumulado durante varios años, por lo que consideró necesario revisar estos cargos y determinar los montos que realmente corresponden al consumo de energía.