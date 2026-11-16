Tegucigalpa, Honduras.- El plazo para que las personas que actualmente tienen suministro de energía eléctrica irregular, es decir mediante un "pegue", se acerca a su fin por lo que los hondureños que necesitan regularizar su servicio tienen que hacer el trámite cuanto antes. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio el pasado octubre un plazo de 90 días para conectarse al sistema de manera regular, mediante un contrato, plazo que se vence el próximo 29 de diciembre. El beneficio único, excepcional e improrrogable, se instauró en un Régimen Transitorio de Regularización Voluntaria de Suministros de Energía Eléctrica mediante el artículo 31 de la Ley de Justicia Energética, contenida en el Decreto Legislativo N.° 198-2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de septiembre de 2026.

Por ello, la ENEE recomienda a los usuarios eliminar cuando antes su condición irregular de su suministro, formalizar su relación contractual con la ENEE, permitir las inspecciones técnicas correspondientes y cumplir con los requisitos establecidos para la normalización del servicio. Pero, ¿Cómo solicitó una conexión regular a la estatal hondureña para dejar de tener un "pegue" ilegal? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Primero, el interesado debe iniciar el trámite de regularización voluntaria acudiendo a las oficinas de Atención al Cliente (ATC), al centro de atención telefónica a través del número 118, y las plataformas digitales de la instituciónes donde le indicarán los pasos a seguir. Para completar la solicitud del medidor deberá presentar a la estatal eléctrica la siguiente documentación: Fotocopia de DNI (o pasaporte si es extranjero), copia de escritura pública, croquis de ubicación y código de cliente de dos vecinos contiguos.

Una vez que reúna la documentación, antes de recibir el contador, la vivienda debe acondicionar la infraestructura eléctrica adecuadamente y en un lugar visible donde se instalará el contador. Esta infraestructura -instalada por un electricista profesional- debe incluir: Capacete o mufa: díametro 1 1/4”

Tubería para acometida: acero galvanizado MC díametro 1 1/4”.

Base para medidor: clase 100 o clase 200

Líneas de carga: calibre según diseño del usuario

Tubería para puesta a tierra: acero galvanizado EMT 1/2”

Varilla de puesta a tierra: acero cobrizado con dimensiones mínimas de 13mm de díametro y 1.2 m de largo. Una vez que el ciudadano ya cuente con la base terminada deberá reunir los documentos e incluir fotografías para enviarlos al WhatsApp al +504 9440-1515 o acudir a la oficina de Atención al Cliente más cercana para que le brinden una fecha de instalación.