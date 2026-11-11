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¿Cómo conseguir una cirugía gratuita para tu mascota en Tegucigalpa?

La atención incluye esterilizaciones, remoción de tumores, corrección de hernias y otras intervenciones. Los pacientes se reciben por orden de llegada y se recomienda acudir temprano

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 12:11
¿Cómo conseguir una cirugía gratuita para tu mascota en Tegucigalpa?

La veterinaria estará realizando procedimientos de amputaciones de miembros e incluso cirugías de tejidos blandos.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Los propietarios de perros y gatos pueden acceder a cirugías veterinarias gratuitas en la Clínica Veterinaria Municipal del Distrito Central, donde se realizan diferentes procedimientos para atender problemas de salud de las mascotas.

De acuerdo con las autoridades, entre las intervenciones disponibles están las castraciones y esterilizaciones, la remoción de masas o tumores y la corrección de hernias.

Además, la veterinaria estará realizando procedimientos de amputaciones de miembros e incluso cirugías de tejidos blandos.

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Sin embargo, la atención se brinda por orden de llegada, por lo que los encargados recomendaron a los propietarios llevar a sus mascotas desde temprano para solicitar una evaluación.

¿Qué se necesita para acceder a las cirugías gratuitas?

El primer paso para acceder a los servicios gratuitos es llevar a la mascota a una evaluación veterinaria, donde el personal podrá revisar su condición y determinar qué procedimiento necesita.

Posteriormente, el animal deberá someterse a los exámenes preoperatorios correspondientes, necesarios antes de realizar cualquier intervención quirúrgica.

Una vez completadas las evaluaciones, el personal veterinario podrá establecer las condiciones para proceder con la cirugía que necesite el animal.

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¿Qué otros procedimientos están disponibles?

La clínica realiza castraciones y esterilizaciones para perros y gatos, además de intervenciones para retirar masas o tumores que requieren atención quirúrgica.

También ofrece correcciones de hernias, amputaciones de miembros y cirugías de tejidos blandos, según las necesidades de cada paciente.

Los procedimientos quirúrgicos anunciados son completamente gratuitos, por lo que los propietarios pueden acudir a la Clínica Veterinaria Municipal para solicitar una evaluación y conocer si su mascota puede recibir alguno de estos servicios.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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