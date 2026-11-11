¿Cómo conseguir una cirugía gratuita para tu mascota en Tegucigalpa?

Tegucigalpa, Honduras.- Los propietarios de perros y gatos pueden acceder a cirugías veterinarias gratuitas en la Clínica Veterinaria Municipal del Distrito Central, donde se realizan diferentes procedimientos para atender problemas de salud de las mascotas. De acuerdo con las autoridades, entre las intervenciones disponibles están las castraciones y esterilizaciones, la remoción de masas o tumores y la corrección de hernias. Además, la veterinaria estará realizando procedimientos de amputaciones de miembros e incluso cirugías de tejidos blandos.

Sin embargo, la atención se brinda por orden de llegada, por lo que los encargados recomendaron a los propietarios llevar a sus mascotas desde temprano para solicitar una evaluación.

¿Qué se necesita para acceder a las cirugías gratuitas?

El primer paso para acceder a los servicios gratuitos es llevar a la mascota a una evaluación veterinaria, donde el personal podrá revisar su condición y determinar qué procedimiento necesita. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Posteriormente, el animal deberá someterse a los exámenes preoperatorios correspondientes, necesarios antes de realizar cualquier intervención quirúrgica. Una vez completadas las evaluaciones, el personal veterinario podrá establecer las condiciones para proceder con la cirugía que necesite el animal.

¿Qué otros procedimientos están disponibles?