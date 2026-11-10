Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Municipal mantiene presencia permanente en la Sexta Avenida de Comayagüela, luego del operativo de ordenamiento que buscó liberar los carriles vehiculares y recuperar espacios públicos ocupados por vendedores y vehículos. César Castellanos, director de la Policía Municipal, informó que los agentes continúan supervisando el sector para evitar que vuelvan a ocuparse las áreas que fueron delimitadas durante la intervención. Según el funcionario, los comerciantes y compradores han expresado una respuesta favorable a las medidas, principalmente por las facilidades que encuentran para movilizarse en la zona.

“La respuesta de la gran mayoría es positiva. Nos expresan que sienten mayor confianza y encuentran más facilidad para movilizarse y realizar sus compras”, señaló Castellanos.

Operativo buscó liberar carriles y ordenar a vendedores

La intervención en la Sexta Avenida comenzó hace una semana, luego de las denuncias por la ocupación de calles y aceras por parte de vendedores ambulantes y vehículos estacionados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El operativo buscó recuperar el espacio destinado a la circulación vehicular y peatonal en esta zona comercial de Comayagüela, donde el tránsito funciona en doble sentido. Para mantener despejada la vía, las autoridades delimitaron los espacios autorizados para los comerciantes mediante conos y líneas amarillas. Los vendedores deben mantener sus puestos y carretillas dentro de esas áreas. La calle requiere ocho metros libres para permitir el paso de los vehículos en ambos sentidos. Por ello, la Policía Municipal mantiene la vigilancia para evitar nuevas ocupaciones que dificulten la circulación.

Supervisión se extiende a otras avenidas de Comayagüela