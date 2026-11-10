Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Municipal mantiene presencia permanente en la Sexta Avenida de Comayagüela, luego del operativo de ordenamiento que buscó liberar los carriles vehiculares y recuperar espacios públicos ocupados por vendedores y vehículos.
César Castellanos, director de la Policía Municipal, informó que los agentes continúan supervisando el sector para evitar que vuelvan a ocuparse las áreas que fueron delimitadas durante la intervención.
Según el funcionario, los comerciantes y compradores han expresado una respuesta favorable a las medidas, principalmente por las facilidades que encuentran para movilizarse en la zona.
“La respuesta de la gran mayoría es positiva. Nos expresan que sienten mayor confianza y encuentran más facilidad para movilizarse y realizar sus compras”, señaló Castellanos.
Operativo buscó liberar carriles y ordenar a vendedores
La intervención en la Sexta Avenida comenzó hace una semana, luego de las denuncias por la ocupación de calles y aceras por parte de vendedores ambulantes y vehículos estacionados.
El operativo buscó recuperar el espacio destinado a la circulación vehicular y peatonal en esta zona comercial de Comayagüela, donde el tránsito funciona en doble sentido.
Para mantener despejada la vía, las autoridades delimitaron los espacios autorizados para los comerciantes mediante conos y líneas amarillas. Los vendedores deben mantener sus puestos y carretillas dentro de esas áreas.
La calle requiere ocho metros libres para permitir el paso de los vehículos en ambos sentidos. Por ello, la Policía Municipal mantiene la vigilancia para evitar nuevas ocupaciones que dificulten la circulación.
Supervisión se extiende a otras avenidas de Comayagüela
Además de la Sexta Avenida, los equipos municipales han recorrido la Cuarta y la Séptima Avenida para revisar las condiciones del tránsito e identificar puntos donde se necesitan ajustes.
En estas supervisiones participan agentes de la Policía Municipal, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes revisan los cruces con mayor congestión y las condiciones de circulación.
Castellanos aseguró que los recorridos continuarán para detectar problemas y evitar que las vías vuelvan a presentar obstáculos que dificulten el desplazamiento de conductores y peatones.
Por su parte, Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal, advirtió que el ordenamiento requiere vigilancia constante para evitar que las condiciones de las calles vuelvan a ser las mismas de antes.
“De nada sirve llegar un día y al siguiente desaparecer. El verdadero cambio se construye con constancia, seguimiento y presencia permanente en el territorio”, expresó.
La Policía Municipal indicó que mantendrá activo el dispositivo de seguridad y ordenamiento en la Sexta Avenida, mientras continúa evaluando las condiciones de movilidad en otros sectores comerciales de Comayagüela.