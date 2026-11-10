Los equipos de la MLB que buscan al hondureño Mauricio Dubón

Atlanta, Estados Unidos.- El apelativo de Mauricio Dubón resuena con fuerza en la agencia libre de las Grandes Ligas como el comodín de mayor peso y, simultáneamente, el más subestimado del periodo de contrataciones 2026-27. Tras concretar un año sensacional defendiendo los colores de los Bravos de Atlanta, el catracho no únicamente reafirmó su condición entre los mejores polivalentes de la carpa grande, sino que instauró una marca sin precedentes al conquistar su tercer Guante de Oro como utility, convirtiéndose en el pionero en adueñárselo tanto en el circuito Americano como en el Nacional.

La adjetivación de "infravalorado" le queda pequeña a Dubón, quien, distanciado del protagonismo mediático que rodea a los bateadores de poder, se ha transformado en un recurso táctico indispensable para cualquier organización que pretenda competir en la postemporada. EN ÓRBITA

Su desvinculación de la escuadra de Georgia ha encendido los radares en la industria, donde divisas de primera línea como los Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles, Phillies de Filadelfia y Blue Jays de Toronto ya siguen sus pasos para fortalecer la contención defensiva y la variante de banca. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El mandamás de operaciones deportivas en Atlanta, Alex Anthopoulos, no escatimó palabras de reconocimiento al señalar que resulta difícil condensar todas las virtudes del catracho. La realidad evidencia que Dubón no solo resguarda las paradas cortas con notable eficacia, sino que ostenta la capacidad de salir como inicialista en siete demarcaciones diferentes, un privilegio sumamente escaso en el béisbol de máximo nivel. LOS NÚMEROS DE MAURICIO DUBÓN