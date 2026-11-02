Oficial: hondureño Mauricio Dubón no cierra acuerdo con los Bravos y es agente libre en MLB

Atlanta, Estados Unidos.- El pelotero hondureño Mauricio Dubón ya es oficialmente agente libre en las Grandes Ligas, luego de finalizar el período de cinco días conocido como "periodo de calma", durante el cual solamente podía negociar con su antiguo equipo, los Bravos de Atlanta. Desde este lunes a las 4:00 de la tarde, hora de Honduras, el catracho tiene libertad para escuchar propuestas de otras franquicias interesadas en contratarlo para la próxima temporada. La noticia llega después de que Dubón conquistara su tercer Guante de Oro, reconocimiento que recibió este domingo por su destacado trabajo defensivo. El hondureño fue premiado en la categoría utility de la Liga Nacional, convirtiéndose nuevamente en uno de los mejores defensores del béisbol estadounidense y aumentando su valor en el mercado de agentes libres.

Entre los equipos que aparecen como posibles interesados en sus servicios están los Atlanta Braves, New York Yankees, Los Angeles Dodgers, Toronto Blue Jays y Detroit Tigers. Estas organizaciones representan posibles destinos para el pelotero, aunque hasta el momento no se han confirmado ofertas oficiales. Su capacidad para jugar en diferentes posiciones es uno de los aspectos que más llama la atención de los clubes. Atlanta tendrá que realizar una propuesta competitiva si pretende mantener al hondureño en sus filas. Dubón ya conoce la organización y ha demostrado que puede aportar tanto con el guante como con el bate. Sin embargo, ahora tendrá la oportunidad de comparar las condiciones económicas y deportivas que le presenten otras franquicias antes de tomar una decisión sobre su futuro. En cuanto al dinero que podría ganar, el analista Jim Bowden proyecta que el catracho podría conseguir un contrato de dos temporadas por 16 millones de dólares, una cifra cercana a los 430 millones de lempiras. Otras estimaciones, como las de FanGraphs, colocan su valor alrededor de los ocho millones de dólares por temporada, aunque estas cantidades son proyecciones y no acuerdos confirmados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse