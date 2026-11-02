Champions League 2026: calendario, partidos y horarios de la cuarta jornada

Los principales equipos del continente buscarán sumar puntos importantes para mejorar sus posiciones en la clasificación general y acercarse a los puestos que garantizan el boleto directo a los octavos de final. A medida que avanza la primera fase, cada resultado comienza a tener mayor importancia para las aspiraciones de los participantes.

Barcelona, España.- La UEFA Champions League vuelve a escena esta semana con la disputa de la cuarta jornada de la fase de liga, una fecha que promete grandes emociones y enfrentamientos entre algunos de los clubes más importantes del fútbol europeo. La actividad se desarrollará durante dos días, el martes 3 y miércoles 4 de noviembre, con un total de 18 encuentros.

Uno de los compromisos que más llama la atención será el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich, dos equipos con mucha historia en el torneo. El conjunto español tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en casa ante un rival alemán que siempre aparece entre los candidatos a pelear por el título europeo.

Otro de los encuentros destacados será el Barcelona contra Aston Villa. El equipo azulgrana buscará aprovechar su condición de local para conseguir un resultado positivo, aunque enfrente tendrá a un conjunto inglés que intentará complicarle las cosas y demostrar que también puede competir ante los grandes de Europa.

El París Saint-Germain también tendrá una prueba importante cuando visite al Villarreal. Los franceses llegan con la obligación de responder a las expectativas que genera su plantilla, mientras que el equipo español intentará aprovechar su localía para conseguir uno de los resultados más importantes de la jornada.

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El Manchester United también tendrá actividad frente a la Roma en otro de los duelos que despierta interés entre los aficionados. Ambos clubes cuentan con experiencia internacional y buscarán sumar una victoria que les permita mantenerse en la pelea por avanzar en la competición.

La jornada del martes también tendrá otros compromisos interesantes, como Feyenoord frente al Inter de Milán, Bodø/Glimt contra Lille, además de los encuentros entre Shakhtar Donetsk y Sporting CP, Galatasaray y Stuttgart, y LASK ante Slovan Bratislava.

Para el miércoles, la atención estará puesta en el Real Madrid, que visitará al AEK de Atenas con el objetivo de conseguir tres puntos fuera de casa. El equipo español es uno de los clubes más laureados de la competición y cada presentación genera expectativa entre sus aficionados.

Ese mismo día, el Liverpool tendrá una complicada visita al Fenerbahçe de Turquía. El ambiente que suele presentar el estadio del conjunto turco representa un desafío adicional para los ingleses, que deberán mostrar su mejor versión para conseguir un resultado favorable.

El Manchester City, por su parte, se enfrentará al RB Leipzig en Alemania. Los dirigidos por Pep Guardiola buscarán imponer su propuesta futbolística ante un rival que cuenta con jugadores de velocidad y capacidad ofensiva.

El Arsenal también tendrá que salir de Inglaterra para visitar al Slavia Praga, mientras que el Borussia Dortmund se medirá al Real Betis en otro de los partidos que completan la programación del miércoles.

Además, el Porto recibirá al Napoli, PSV Eindhoven jugará contra Club Brugge, Lens enfrentará al Como y Viking se medirá al Sabah.