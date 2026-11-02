Messi podría regresar a jugar a Honduras: Se conoce la fecha y motivo de su posible visita

Lionel Messi podría volver a pisar suelo hondureño en 2027. La noticia que tiene emocionados a todos sus aficionados catrachos.
La posibilidad de volver a tener a Lionel Messi en Honduras comienza tomar fuerza. El argentino podría regresar al país en 2027, esta vez para disputar un compromiso oficial con el Inter Miami en la Copa de Campeones de la Concacaf, competencia que contará con representación de clubes hondureños.
El equipo estadounidense aseguró su clasificación al certamen regional, por lo que existe la posibilidad de que se cruce con alguno de los representantes catrachos.
La última vez que Messi estuvo en Honduras fue el 8 de febrero de 2025, cuando visitó San Pedro Sula para disputar un partido amistoso contra Olimpia.
Aquella noche, el Inter Miami se impuso por 5-0 en el estadio Olímpico Metropolitano, en un encuentro que reunió a más de 30 mil aficionados.
El ocho veces ganador del Balón de Oro fue titular, disputó alrededor de 60 minutos y dejó su huella con un gol y dos asistencias.
Fue su primera presentación en territorio hondureño y una de las visitas deportivas que más expectativa generó en el país.
Desde aquella presentación, el público hondureño no ha vuelto a tener la oportunidad de ver al campeón del mundo en una cancha del país. Por eso, su posible regreso para disputar un encuentro oficial de la Concacaf Champions Cup sería un nuevo acontecimiento para el fútbol nacional.
Para la edición de 2027, Honduras ya tiene tres clubes clasificados: Olimpia, Motagua y Marathón. Los tres consiguieron sus boletos después de avanzar a las semifinales y superar sus respectivas series de repechaje en la Copa Centroamericana 2026.
Esto significa que cualquiera de los tres equipos catrachos podría tener la oportunidad de enfrentarse al Inter Miami, aunque todo dependerá de la distribución de los clubes en el cuadro y de los resultados que se produzcan durante el torneo.
Hasta el 2 de noviembre de 2026, Concacaf todavía no había anunciado oficialmente la fecha del sorteo de la Copa de Campeones 2027. Por lo tanto, tampoco se conoce el calendario de los enfrentamientos ni las fechas en las que los clubes podrían visitar Honduras.
La competencia reunirá a 27 equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y tendrá como atractivo la presencia de importantes instituciones del continente que buscarán conquistar el título regional.