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Quién es Kevin Gyamfi, joven de 15 años de padre africano, llamado a la Mayor de Honduras

El joven también puede representar a España y Ghana, pero ha sido convocado a Selección Nacional para dos amistosos. Conoce su historia

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 11:28
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Este 2 de noviembre se conoció la convocatoria de Honduras para los amistosos de noviembre ante Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. En el listado hay un muchacho de tan solo 15 años -de padre africano- llamado Kevin Gyamfi. ¿Quién es él?

 Fotos: Cortesía redes
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Esta fue la convocatoria que giró el DT de Honduras, José Francisco Molina. Aparecen cuatro muchachos Sub-17: Kevin Gyamfi, Diego Matute de las inferiores del Celta de Vigo, Kevin Pérez de Génesis y Mike Arana de Real España.

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Kevin Gyamfi González es un joven de 15 años. Él nació en España, su padre es de Ghana y su madre es de Honduras.

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En junio del presente año, Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), convenció al joven que se desempeña como defensa.

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Él es parte de la cantera del Espanyol de España, específicamente del Cadete Sub-16 del Espanyol de Barcelona.

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Se desempeña como defensa central por derecha y también maneja el puesto de lateral derecho. Mide 1.86 y nació el 1 de enero de 2011 en Barcelona, España.

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"Estoy muy feliz de poder formar parte de este proyecto. Creo que me ayudará a seguir creciendo como futbolista y como persona", manifestó cuando aceptó jugar con Honduras.

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Kevin Gyamfi también será parte de la Selección Sub-17 de Honduras que disputará el Mundial de la categoría en el mes de noviembre.

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Desde hace varias semanas el director deportivo de la FFH, Francis Hernández, dijo que buscarán adelantar procesos con varios jóvenes y que se vayan sumando a la Selección Mayor.

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Honduras jugará en el Mundial Sub-17 ante Serbia, Colombia y Japón y Kevin Gyamfi ya fue anunciado como uno de los jugadores citados a la justa.

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