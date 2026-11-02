Quién es Kevin Gyamfi, joven de 15 años de padre africano, llamado a la Mayor de Honduras

Este 2 de noviembre se conoció la convocatoria de Honduras para los amistosos de noviembre ante Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. En el listado hay un muchacho de tan solo 15 años -de padre africano- llamado Kevin Gyamfi. ¿Quién es él?
Esta fue la convocatoria que giró el DT de Honduras, José Francisco Molina. Aparecen cuatro muchachos Sub-17: Kevin Gyamfi, Diego Matute de las inferiores del Celta de Vigo, Kevin Pérez de Génesis y Mike Arana de Real España.
Kevin Gyamfi González es un joven de 15 años. Él nació en España, su padre es de Ghana y su madre es de Honduras.
En junio del presente año, Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), convenció al joven que se desempeña como defensa.
Él es parte de la cantera del Espanyol de España, específicamente del Cadete Sub-16 del Espanyol de Barcelona.
Se desempeña como defensa central por derecha y también maneja el puesto de lateral derecho. Mide 1.86 y nació el 1 de enero de 2011 en Barcelona, España.
"Estoy muy feliz de poder formar parte de este proyecto. Creo que me ayudará a seguir creciendo como futbolista y como persona", manifestó cuando aceptó jugar con Honduras.
Kevin Gyamfi también será parte de la Selección Sub-17 de Honduras que disputará el Mundial de la categoría en el mes de noviembre.
Desde hace varias semanas el director deportivo de la FFH, Francis Hernández, dijo que buscarán adelantar procesos con varios jóvenes y que se vayan sumando a la Selección Mayor.
Honduras jugará en el Mundial Sub-17 ante Serbia, Colombia y Japón y Kevin Gyamfi ya fue anunciado como uno de los jugadores citados a la justa.