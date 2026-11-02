Ranking de Concacaf: Olimpia pierde el liderato de Centroamérica y Alajuelense da la sorpresa

Olimpia sufre duro revés y así quedan el resto de equipos hondureños. Ranking de mejores equipos de Centroamérica, según Concacaf.
15. CD LA Firpo (El Salvador): Se mantuvo en el puesto 67, pero perdió seis puntos y ahora cuenta con 1,076 unidades.
14. Sporting FC (Costa Rica): Ganó cinco puntos y subió hasta la posición 65 del ranking, alcanzando las 1,089 unidades.
13. Deportivo Mixco (Guatemala): Se mantuvo en el puesto 63, aunque perdió tres puntos y ahora registra 1,091 unidades.
12. Club Xelajú MC (Guatemala): Perdió una posición pese a sumar un punto, ubicándose en el puesto 62 con 1,098 unidades.
11. Antigua GFC (Guatemala): Tuvo un avance positivo al sumar cinco puntos y escalar hasta la posición 61, con 1,100 unidades.
10. Real España (Honduras): La Máquina también permaneció en el puesto 59, sin ganar ni perder puntos, con 1,109 unidades.
9. Marathón (Honduras): El Monstruo Verde conservó la posición 58 sin registrar movimientos en su puntuación, manteniéndose con 1,110 unidades.
8. Motagua (Honduras): El Ciclón Azul perdió cinco puntos y descendió hasta el puesto 57, con un total de 1,122 unidades.
7. CD Plaza Amador (Panamá): Subió hasta la posición 52 tras sumar dos puntos, alcanzando un total de 1,129 unidades.
6. CSD Municipal (Guatemala): Perdió dos puntos y cayó al puesto 49 del ranking, donde ahora registra 1,135 unidades.
5. CS Herediano (Costa Rica): Bajó hasta el puesto 48 después de perder un punto, quedándose con 1,136 unidades.
4. Deportivo Saprissa (Costa Rica): Se mantuvo en la posición 44, aunque sumó seis puntos y llegó a las 1,146 unidades.
3. CS Cartaginés (Costa Rica): Fue uno de los clubes que más puntos ganó, sumando 13 unidades para escalar al puesto 43 y alcanzar los 1,148 puntos.
2. Olimpia (Honduras): Perdió el primer lugar del istmo tras caer al puesto 32 y perder nueve puntos, quedándose con 1,170 unidades. Su eliminación ante Cartaginés en las semifinales de la Copa Centroamericana le pasó factura.
1. LD Alajuelense (Costa Rica): Recuperó el liderato de Centroamérica al subir al puesto 28 del ranking, sumando nueve puntos para alcanzar las 1,174 unidades.