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"Legendario" "El mejor de la historia": Reacción de la prensa tras tercer Guante de Oro a Mauricio Dubón

Lo que dicen los medios sobre el hecho histórico en las páginas del deporte hondureño

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 21:30
Legendario El mejor de la historia: Reacción de la prensa tras tercer Guante de Oro a Mauricio Dubón
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Mauricio Dubón hizo historia al conquistar su tercer Guante de Oro de Grandes Ligas, como mejor utility defensivo de la Liga Nacional 2026 con los Bravos de Atlanta. Así reacciona la prensa.

 Fotos: Cortesía.
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"El más grande con bastante diferencia sobre su más cercano perseguidor", escribió Mario Ramírez.
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Chaco Fúnez dice que con este logro, Dubón "agiganta su leyenda".

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"El mejor Utility Player de toda la historia de la MLB es nacido, criado y formado en Honduras", escribió TDTV.
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"¡Saluden al mejor exponente del deporte hondureño en la élite mundial!", colgó TVC en sus redes sociales.
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"Mauricio Dubón hace historia", fue la publicación de Deportes Entre Líneas después de que anunciaran al catracho como mejor jugador utility.
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"¡El catracho poniendo en alto el nombre de nuestro país!", escribió El Var de la 12.
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Marvin Ávila recalcó que "Ningún Utility ha ganado más de uno. Dubón jugó en segunda, tercera, campocorto, jardín izquierdo y jardín central en 2026".
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El posteo de ICN en sus redes sociales ante la hazaña histórica del hondureño Mauricio Dubón.

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Omar Gutiérrez es otro de los periodistas que colocan a Mauricio Dubón como el mejor deportista hondureño de la historia.
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"El Goat catracho", escribió Diario Diez, acompañado de un lindo arde de Dubón con el Guante de Oro.
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"Totalmente legendario", dice la reconocida cadena internacional ESPN.
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Análisis Informativo describe al "Duby" como: "leyenda viva del deporte".
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Para Juan Sebastián no quedan dudas sobre quién es el mejor deportista de Honduras.
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