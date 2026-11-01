Esposa de Emilio enamora, fuerte burla de "La Revo" y el ambientazo previo a Motagua vs Marathón

Rubilio sorprende y las chicas se roban el show. Ambientazo previo al clásico entre Motagua y Marathón.
Javier López le da vuelta a la página tras quedar eliminado de Copa Centroamericana y ahora quiere golpear a Marathón en Liga Nacional.
Este aficionado presumió la camiseta de Luis Ortíz, regalo que obtuvo de parte del portero de Motagua.
Las bellas chicas que llegaron bien identificadas con los colores del ciclón azul.
Virginia Varela, esposa de Emilio Izaguirre, lució hermosa en la previa del encuentro y acompañada de su pequeña hija.
Virginia estará apoyando a su hijo Emilio Izaguirre Jr. jugador de Motagua y que puede sumar minutos ante los verdolagas.
Las bellas edecanes siempre se roban cientos de miradas en los estadio del fútbol hondureño.
Los aficionados de Motagua esperando que su equipo sume los 3 puntos en duro partido ante Marathón.
La abuela de Motagua no pude faltar a los compromisos de su amado ciclón y hoy llegó al estadio Nacional.
La hermosa chica que cautivó en la previa del partido entre Motagua y Marathón por la jornada 12 de Liga Nacional.
Esta pareja dejó la rivalidad en la cancha y compartieron juntos previo al pitazo inicial. Ella le va al Motagua y él a Marathón.
Alberth Elis regresa nuevamente al estadio Nacional de Tegucigalpa, donde tuvo noches de ensueño con Olimpia.
Motagua va con todo su arsenal para encarar el difícil partido ante el equipo de Silvio Rudman. Este es su 11 titular: - Luis Ortiz; Jhen Clever Portillo, Luis Vega, Pablo Cacho, Luis Santamaría; Denis Meléndez, Alejandro Reyes, Óscar Discua; Jefryn Macias, Darell Oliva y Jonathan Moya.
Así sale Mararhón: onathan Rougier; Natanael Martínez, Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera; Damin Ramírez, Brian Farioli, Tomas Sorto; Yairo Moreno, Yeison Mejía y Nicolás Messiniti.
Una buena cantidad de aficionados disfrutarán de una linda tarde de fútbol en la ciudad de Tegucigalpa.
EL HERALDO captó la llegada de "La Revo", barra organizada del Motagua al estadio Nacional.
Los hinchas del mimado se burlaron de Marathón.
Los Revolucionarios hicieron alusión a que Marathón no logra ganar su copa número 10 de Liga Nacional.
Las hermosa aficionadas de Motagua posan para el lente de EL HERALDO.
La belleza femenina se adueña de la capital de Honduras.
Rubilio Castillo llegó a presenciar el duelo de sus dos exequipos.