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Esposa de Emilio enamora, fuerte burla de "La Revo" y el ambientazo previo a Motagua vs Marathón

Las postales de la previa del arranque del clásico entre Motagua y Marathón

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 16:52
Esposa de Emilio enamora, fuerte burla de La Revo y el ambientazo previo a Motagua vs Marathón
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Rubilio sorprende y las chicas se roban el show. Ambientazo previo al clásico entre Motagua y Marathón.

 Fotos: David Romero y Estalin Irías / EL HERALDO.
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Javier López le da vuelta a la página tras quedar eliminado de Copa Centroamericana y ahora quiere golpear a Marathón en Liga Nacional.
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Este aficionado presumió la camiseta de Luis Ortíz, regalo que obtuvo de parte del portero de Motagua.
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Las bellas chicas que llegaron bien identificadas con los colores del ciclón azul.

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Virginia Varela, esposa de Emilio Izaguirre, lució hermosa en la previa del encuentro y acompañada de su pequeña hija.

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Virginia estará apoyando a su hijo Emilio Izaguirre Jr. jugador de Motagua y que puede sumar minutos ante los verdolagas.
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Las bellas edecanes siempre se roban cientos de miradas en los estadio del fútbol hondureño.
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Los aficionados de Motagua esperando que su equipo sume los 3 puntos en duro partido ante Marathón.
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La abuela de Motagua no pude faltar a los compromisos de su amado ciclón y hoy llegó al estadio Nacional.
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La hermosa chica que cautivó en la previa del partido entre Motagua y Marathón por la jornada 12 de Liga Nacional.
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Esta pareja dejó la rivalidad en la cancha y compartieron juntos previo al pitazo inicial. Ella le va al Motagua y él a Marathón.

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Alberth Elis regresa nuevamente al estadio Nacional de Tegucigalpa, donde tuvo noches de ensueño con Olimpia.
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Motagua va con todo su arsenal para encarar el difícil partido ante el equipo de Silvio Rudman. Este es su 11 titular: - Luis Ortiz; Jhen Clever Portillo, Luis Vega, Pablo Cacho, Luis Santamaría; Denis Meléndez, Alejandro Reyes, Óscar Discua; Jefryn Macias, Darell Oliva y Jonathan Moya.
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Así sale Mararhón: onathan Rougier; Natanael Martínez, Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera; Damin Ramírez, Brian Farioli, Tomas Sorto; Yairo Moreno, Yeison Mejía y Nicolás Messiniti.
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Una buena cantidad de aficionados disfrutarán de una linda tarde de fútbol en la ciudad de Tegucigalpa.
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EL HERALDO captó la llegada de "La Revo", barra organizada del Motagua al estadio Nacional.

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Los hinchas del mimado se burlaron de Marathón.
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Los Revolucionarios hicieron alusión a que Marathón no logra ganar su copa número 10 de Liga Nacional.

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Las hermosa aficionadas de Motagua posan para el lente de EL HERALDO.
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La belleza femenina se adueña de la capital de Honduras.
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Rubilio Castillo llegó a presenciar el duelo de sus dos exequipos.
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