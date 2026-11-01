Esposa de Emilio enamora, fuerte burla de "La Revo" y el ambientazo previo a Motagua vs Marathón

Motagua va con todo su arsenal para encarar el difícil partido ante el equipo de Silvio Rudman. Este es su 11 titular: - Luis Ortiz; Jhen Clever Portillo, Luis Vega, Pablo Cacho, Luis Santamaría; Denis Meléndez, Alejandro Reyes, Óscar Discua; Jefryn Macias, Darell Oliva y Jonathan Moya.