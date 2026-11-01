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Boniek García reaparece: A esto se dedica en Estados Unidos y así es la nueva vida del exjugador

Fuera de las canchas, disfruta de su familia y comparte momentos especiales con sus hijos

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 15:55
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¿Qué fue del exjugador hondureño Boniek García? Te mostramos su vida tras varios años de haberse retirado del fútbol profesional.

Fotos: Cortesía.
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Boniek García construyó una destacada carrera en el fútbol hondureño, convirtiéndose en uno de los jugadores más reconocidos de su generación.
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Desde sus inicios mostró grandes condiciones, gracias a su velocidad, técnica, visión de juego y capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones.
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Su etapa más exitosa llegó con el Olimpia, club donde se consolidó como una de las grandes figuras del equipo.
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Con la camiseta merengue conquistó numerosos títulos de la Liga Nacional, dejando su nombre en la historia de la institución.
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us actuaciones lo llevaron a convertirse en uno de los futbolistas más queridos por la afición melenuda.
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Su talento también le abrió las puertas del fútbol internacional, dando el salto a la MLS para defender los colores del Houston Dynamo.
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En Estados Unidos logró ganarse un lugar y compartir vestuario con importantes figuras del fútbol internacional.
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Con la Selección Nacional de Honduras vivió uno de los capítulos más importantes de su carrera al disputar el Mundial de Brasil 2014.
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Boniek también representó a Honduras en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde la Bicolor alcanzó los cuartos de final.
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Su trayectoria, disciplina y constancia lo convirtieron en un referente para las nuevas generaciones de futbolistas hondureños.
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Ahora, lejos de las grandes competiciones profesionales, Boniek comparte sus experiencias mediante charlas motivacionales en Estados Unidos, donde utiliza su historia como ejemplo para inspirar a los jóvenes a luchar por sus sueños.
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El exseleccionado nacional también mantiene vivo su amor por el fútbol participando en torneos amateurs y partidos de talacha en territorio estadounidense.
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En los últimos días estuvo de visita en Honduras y aprovechó su estadía para regresar al Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Olimpia.
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Además, presenció la eliminación de Olimpia a manos de Cartaginés en Copa Centroamericana desde el estadio Nacional. Aquí posó junto a Wilson Palacios y Gabriel Araujo.

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Fuera de las canchas, disfruta de su familia y comparte momentos especiales con sus hijos, quienes también comienzan a seguir sus pasos en el deporte.
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Boniek está casado con la hermosa Ivania Reyes, con quien mantiene una relación de varios años.

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