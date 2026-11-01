Boniek García reaparece: A esto se dedica en Estados Unidos y así es la nueva vida del exjugador

¿Qué fue del exjugador hondureño Boniek García? Te mostramos su vida tras varios años de haberse retirado del fútbol profesional.
Boniek García construyó una destacada carrera en el fútbol hondureño, convirtiéndose en uno de los jugadores más reconocidos de su generación.
Desde sus inicios mostró grandes condiciones, gracias a su velocidad, técnica, visión de juego y capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones.
Su etapa más exitosa llegó con el Olimpia, club donde se consolidó como una de las grandes figuras del equipo.
Con la camiseta merengue conquistó numerosos títulos de la Liga Nacional, dejando su nombre en la historia de la institución.
us actuaciones lo llevaron a convertirse en uno de los futbolistas más queridos por la afición melenuda.
Su talento también le abrió las puertas del fútbol internacional, dando el salto a la MLS para defender los colores del Houston Dynamo.
En Estados Unidos logró ganarse un lugar y compartir vestuario con importantes figuras del fútbol internacional.
Con la Selección Nacional de Honduras vivió uno de los capítulos más importantes de su carrera al disputar el Mundial de Brasil 2014.
Boniek también representó a Honduras en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde la Bicolor alcanzó los cuartos de final.
Su trayectoria, disciplina y constancia lo convirtieron en un referente para las nuevas generaciones de futbolistas hondureños.
Ahora, lejos de las grandes competiciones profesionales, Boniek comparte sus experiencias mediante charlas motivacionales en Estados Unidos, donde utiliza su historia como ejemplo para inspirar a los jóvenes a luchar por sus sueños.
El exseleccionado nacional también mantiene vivo su amor por el fútbol participando en torneos amateurs y partidos de talacha en territorio estadounidense.
En los últimos días estuvo de visita en Honduras y aprovechó su estadía para regresar al Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Olimpia.
Además, presenció la eliminación de Olimpia a manos de Cartaginés en Copa Centroamericana desde el estadio Nacional. Aquí posó junto a Wilson Palacios y Gabriel Araujo.
Fuera de las canchas, disfruta de su familia y comparte momentos especiales con sus hijos, quienes también comienzan a seguir sus pasos en el deporte.
Boniek está casado con la hermosa Ivania Reyes, con quien mantiene una relación de varios años.