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El azul de Haaland en Instagram no es por el City: es por un premio que pocos tienen

El perfil de Instagram de Haaland apareció con un extraño cambio que no es por el Manchester City ni por función de pago. Conoce aquí la exclusiva razón

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 07:42
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Quien haya ingresado al perfil de Instagram del futbolista Erling Haaland habrá notado que algo cambió. Actualmente, su página luce un fondo completamente azul y además tiene un anillo especial alrededor de su fotografía. ¿Si no es por el City entonces por qué? Aquí te contamos la razón.

Foto: Instagram Erling Haaland
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La razón es que el delantero noruego fue elegido como uno de los 25 ganadores de los Instagram Rings 2026.

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El color de su perfil coincide con el del Manchester City, pero la explicación realmente no tiene nada que ver con el fútbol. Tampoco es una función de pago de la plataforma.

Captura de pantalla
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Como parte del peculiar reconoconocimiento, Erling Haaland recibió un acceso a las herramientas exclusivas para personalizar su perfil, entre ellas, cambiar el color de fondo, una función que no tienen los usuarios convencionales.

Foto: Instagram Erling Haaland
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El fondo azul fue su elección, y el anillo alrededor de su foto de perfil también es parte del galardón.

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Los Instagram Rings son reconocimientos creados por la propia plataforma para destacar a figuras que destacan por su creatividad y por la forma en que conectan con sus seguidores.

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Los Instagram Rings no se entregan solo por acumular miles de seguidores, sino por la construcción de un perfil con identidad propia que además genere un impacto cultural.

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Los ganadores de la distinción reciben un anillo físico diseñado especialmente para la ocasión y un paquete de herramientas digitales.

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Además de personalizar el fondo de su perfil, los ganadores pueden usar un anillo dorado en sus historias de Instagram y efectos especiales en el botón de "Me gusta".

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Para este año, el jurado de selección estuvo integrado por Donatella Versace, A$AP Rocky, FINNEAS, Chloé Zhao y Adam Mosseri, director de Instagram.

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Haaland es conocido por sus goles, pero también por ser una figura muy particular en redes sociales. Es una de las pocas personalidades del mundo del deporte en ser premiada en una categoría dominada por artistas, creadores de contenido, diseñadores y músicos.

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En la lista también aparecen el grupo mexicano Latin Mafia, la rapera británica Little Simz, el diseñador Salehe Bembury, el comediante Kareem Rahma y Riswan Freestyle, creador de contenido futbolístico. ¿Se puede tener un perfil azul como el de Haaland? Por ahora no. La función está reservada para los ganadores de los Rings.

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