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Bellas chicas y el respaldo de la afición al Olimpia para juego ante Choloma

Gran ambiente en el estadio Rubén Deras de la ciudad de Choloma con la llegada del equipo Olimpia, quien llega de ser eliminado de la Copa Centroamericana

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 18:35
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Gran ambiente en el estadio Rubén Deras de la ciudad de Choloma con la llegada del equipo Olimpia, quien llega de ser eliminado de la Copa Centroamericana

 Fotos: Héctor Paz
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El Olimpia llega a la ciudad de Choloma y su afición se hace presente con la ilusión de que se lleve un triunfo de la casa de los maquileros.
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Pero es que no solo bellas aficionadas del Olimpia se hicieron presentes a este juego, también del equipo local.
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El CD Choloma es bien representado en las gradas con sus guapas aficionadas
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¿Del Olimpia? Choloma vive una verdadera fiesta de noche de fútbol.
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Olimpia llega golpeado a este juego tras quedarse en la fase de semifinales de la Copa Centroamericana.
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Guapas aficioandas se hicieron presentes al estadio Rubén Deras en busca de celebrar con su equipo
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Bien identificados llegaron los aficionados del Olimpia para el juego ante el Choloma.
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Esta linda chica llegó bien acompañada al estadio para apoyar a su equipo Olimpia.
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Olimpia es líder del torneo Apertura y busca seguir siendo si derrota al Choloma en su propia casa.
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