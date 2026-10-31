Pichichi de LaLiga de España: Raphinha marca doblete y se aleja de Mbappé

El brasileño Raphinha ha vuelto a la línea de los goles en el triunfo del FC Barcelona ante el Alavés para así consolidarse aún más en la tabla de goleadores de LaLiga de España
Raphinha (15 goles) atraviesa un momento espectacular con el Barcelona y ya uma 15 anotaciones en el campeonato español y encabeza la clasificación de máximos goleadores. Ha castigado las porterías de Elche, Athletic Club, Rayo Vallecano, Valencia, Racing de Santander, Sevilla, Real Madrid y Alavés.
Kylian Mbappé (11 goles) no le pierde la pista a Raphinha en la lucha por el Pichichi. El delantero del Real Madrid acumula 11 tantos y viene de firmar un doblete en el Clásico ante el Barcelona. Sus víctimas goleadoras han sido Real Sociedad, Málaga, Rayo Vallecano, Elche, Sevilla y Barcelona.
Lamine Yamal (10 goles) encabeza la lista de goleadores del Barcelona, con quien sigue demostrando que su talento no tiene límites y ya registra 10 goles en LaLiga y se mantiene entre los principales perseguidores de la lucha por el máximo goleador del fútbol español.
Mohamed Zabiri (8 goles) El atacante del Racing de Santander se ha convertido en una de las sorpresas de la temporada y ya presume de ocho anotaciones, cifras que lo colocan entre los delanteros más efectivos de LaLiga.
Ante Budimir (7 goles) continúa siendo una de las principales armas ofensivas de Osasuna. Con siete goles en su cuenta personal, pelea entre los mejores artilleros de la competición española.
Sergio Camello (7 goles) también se hace presente en la pelea por el Pichichi. El atacante del Rayo Vallecano suma siete anotaciones y comparte la quinta posición de la tabla, confirmando su importancia en el esquema ofensivo de su equipo.
Fernando Niño (6 goles) está teniendo una temporada destacada con el Elche. Sus seis goles lo mantienen entre los máximos anotadores del campeonato, convirtiéndose en una pieza importante para el conjunto ilicitano.
Roberto Fernández (6 goles) levanta la mano en la lucha por los mejores goleadores de España. El atacante del Espanyol ya suma seis tantos y aparece como uno de los futbolistas más determinantes de su equipo en el frente ofensivo.
Lucas Boyé (5 goles) continúa respondiendo con goles en el Deportivo Alavés. El delantero registra cinco anotaciones y se mantiene en la pelea por escalar posiciones en la clasificación de artilleros de LaLiga
Álex Baena (5 goles) también destaca en el apartado goleador del campeonato español. El futbolista del Atlético de Madrid suma cinco tantos y aporta su calidad ofensiva a un equipo que busca mantenerse en la pelea por los primeros puestos.
Fermín López (5 goles) completa la presencia del Barcelona en esta clasificación. El centrocampista azulgrana acumula cinco anotaciones y demuestra que su aporte ofensivo va mucho más allá de la creación de juego.