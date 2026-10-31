Pichichi de LaLiga de España: Raphinha marca doblete y se aleja de Mbappé

Kylian Mbappé (11 goles) no le pierde la pista a Raphinha en la lucha por el Pichichi. El delantero del Real Madrid acumula 11 tantos y viene de firmar un doblete en el Clásico ante el Barcelona. Sus víctimas goleadoras han sido Real Sociedad, Málaga, Rayo Vallecano, Elche, Sevilla y Barcelona.