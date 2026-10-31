Lamentable: revelan fotos de cómo quedó la grama del Estadio Morazán tras concierto

En las últimas horas surgieron imágenes de cómo quedó el Estadio Morazán de San Pedro Sula tras un concierto. En redes sociales hay indignación porque no se brindó el cuidado necesario al engramillado.
El Morazán es un estadio que es manejado por la alcaldía de San Pedro Sula que dirige Roberto Contreras. El sábado 24 de octubre se celebró un concierto de Ricardo Arjona en el recinto.
Se quitaron los marcos y una de las cabeceras se instaló la tarima del concierto. Sin embargo, en la grama no se instaló ninguna protección para el engramillado.
En otros sectores sí se instaló la protección, pero en la cabecera donde estaba la tarima no se hizo lo mismo. Este día se han dado a conocer imágenes donde la gramilla luce muy maltratada.
Así luce actualmente la grama del Morazán, una obra que se hizo en el gobierno de Xiomara Castro bajo la dirección de Condepor y Mario Moncada. De hecho, Moncada había denunciado que no se dio la protección al césped.
"Imágenes que duelen se los advertí en mi publicación de hace cuatro días, no se puede irrespetar tanto el fútbol profesional en nuestro país", escribió este día Mario Moncada en sus redes.
Expertos mencionan que sí se pueden hacer conciertos en el Morazán, pero se falló en no proteger la grama en zonas donde se instaló la tarima por su peso y estructura.
Vista aérea de cómo luce el Estadio Morazán. En redes sociales hay muchas críticas hacia Roberto Contreras por no cuidar una obra que se hizo en el gobierno pasado.
Hasta el momento, el alcalde Roberto Contreras no se ha pronunciado con respeto al descuido que se hizo al engramillado del recinto sampedrano.
No obstante, un medio de San Pedro Sula publicó esta foto hoy afirmando que ya se está llevando el proceso de recuperación. Algunas personas afirmaron que la foto no es de hoy.
Así lucía el Estadio Morazán cuando fue reinaugurado en agosto del 2023. Cambiar la gramilla llevó varios problemas porque primero se contrató a una empresa que no cumplió el trabajo y lo tuvo que terminar otra.
El Morazán es uno de los cuatro estadios a los cuales se les instaló grama híbrida en el gobierno pasado. Los otros fueron el Nacional de Tegucigalpa, Municipal Ceibeño de La Ceiba y Juan Ramón Brevé de Juticalpa.