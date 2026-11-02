Lluvias dispersas y temperaturas altas marcarán este lunes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias y chubascos débiles dispersos marcarán las condiciones climáticas de Honduras este lunes 2 de noviembre, principalmente en las regiones oriental, norte, noroccidental y sectores del centro del país, debido a la influencia de una vaguada en altura y el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe. Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que estos fenómenos favorecerán el incremento de la nubosidad y las precipitaciones en diferentes sectores del territorio nacional.

"Debido a la influencia de una vaguada en altura, así como también el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, se estará produciendo aumento en la nubosidad, así como también lluvias y chubascos débiles dispersos", detalló Ochoa. El pronosticador precisó que las precipitaciones se concentrarán principalmente en el sector oriental, norte, noroccidente y algunas áreas de la región central. En el occidente también se esperan precipitaciones, aunque serán débiles. Para el resto de las regiones del país, Ochoa indicó que prevalecerán las condiciones secas durante la jornada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Temperaturas en Honduras

En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 28 °C y una mínima de 19 °C, mientras que la región central alcanzará los 31 °C de máxima y tendrá una mínima de 21 °C. Para la región insular se pronostica una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 25 °C. En la zona norte, los termómetros marcarán hasta 31 °C y una mínima de 24 °C. La región oriental presentará una de las temperaturas máximas más elevadas, con 33 °C y una mínima de 22 °C.

Por su parte, la región sur alcanzará la temperatura más alta del país, con una máxima de 36 °C y una mínima de 26 °C, según el pronóstico de Cenaos. En el occidente hondureño se esperan temperaturas más frescas en comparación con el resto del territorio, con una máxima de 29 °C y una mínima de 16 °C.

Condiciones marítimas