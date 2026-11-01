José Carlos Cardona revela infidelidades de funcionarios en el gobierno de Xiomara Castro

José Carlos Cardona, exministro en el gobierno de Xiomara Castro, reveló que hubo infidelidades de varios funcionarios en la administración pasada. Incluso hubo infidelidades entre personas del mismo sexo, aseveró.
José Carlos Cardona fue ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y actualmente enfrenta un proceso judicial junto a la exdiputada Isis Cuéllar y más personas.
Cardona fue destituido como titular de Sedesol el 27 de junio de 2025. Recientemente en una entrevista con el medio Une TV habló de cómo el poder enfermó a muchos funcionarios.
Cardona inició diciendo que dentro de Libertad y Refundación (Libre) hay muchas personas que ocultan su orientación sexual y están "reprimidos".
"Es el morbo del poder", puntualizó Cardona, quien apuntó que existieron infidelidades de funcionarios, hasta de personas del mismo sexo.
"El poder enferma a la gente, saca lo que en realidad son", aseguró el exfuncionario, quien ahora se encuentra desempleado.
"En ese gobierno había mucha gente reprimida", aseveró Cardona. El exfuncionario dijo que agradece la oportunidad brindada por la presidenta Castro.
El caso Sedesol se desató por un escándalo de presunta corrupción y desvío de fondos públicos que habría ido a campaña política de Libre.
Cardona contó que tiene muchos enemigos en la política y lo que hará es vengarse. Manifestó que mucha gente dentro de Libre le dio la espalda.
Tras salir del poder, Cardona se separó de quien era su esposa, la actual diputada Clara López. Con ella procrearon un hijo.