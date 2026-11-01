El Salvador da último adiós al 'streamer' Komanche

Entre aplausos, vivas y muestras de cariño, decenas de personas recibieron los restos del creador de contenido salvadoreño Carlos José Rivera Alfaro, conocido en las plataformas digitales como Komanche, quien falleció a los 30 años en México.
El cuerpo llegó el sábado a El Salvador, después de varias horas de retraso, y fue trasladado desde el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero hasta San Sebastián, su localidad de origen, ubicada a unos 51 kilómetros al este de San Salvador.
Los vecinos se congregaron en la calle principal del poblado para acompañar el recorrido del féretro y despedir al joven que alcanzó reconocimiento internacional por su contenido en internet.
Posteriormente, los restos fueron trasladados a una funeraria, donde familiares y allegados habían preparado varios arreglos florales para recibirlo.
A su llegada, la familia pidió permanecer a solas durante unos momentos con el féretro, en medio del dolor por la muerte del creador de contenido.
Se esperaba que durante la noche del sábado se realizaran sus honras fúnebres, aunque hasta ese momento no se había confirmado si sería sepultado el domingo en el cementerio de San Sebastián, en el departamento de San Vicente.
Komanche contaba con una comunidad de seguidores cercana al medio millón en YouTube y alrededor de 881,000 en Instagram, plataformas en las que compartía contenido y participaba en diferentes proyectos digitales.
Su representante, Byron Reyes, había destacado días antes su cariño por El Salvador y revelado que el joven tenía varios proyectos en marcha. «Siempre quiso a su país de manera increíble», expresó.
Reyes también publicó un mensaje en el que señaló: «El bullying a cualquier escala no es un juego», sin ofrecer detalles sobre una posible relación entre esa reflexión y el fallecimiento del streamer.
Komanche alcanzó popularidad por su participación en eventos digitales de habla hispana y por organizar los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft que reunió a reconocidos creadores de contenido, entre ellos AuronPlay y El Rubius, y que tuvo gran repercusión en Twitch.