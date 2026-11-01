Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista

Luisa Pineda se posiciona entre las 20 candidatas más votadas de Miss Universo 2026, gracias al respaldo que ha recibido de los seguidores del certamen internacional. Conozca quiénes más estén en el listado.
Miss Cuba 2026, Mia Dio.
Miss Cabo Verde 2026, Armandina Cunha.
Miss Colombia 2026, María Alejandra López.
Miss Costa Rica 2026, María Alejandra Acosta García.
Miss Grecia 2026, Olivia Vasilopoulos.
Miss República Dominicana 2026, Melissa Núñez.
Miss El Salvador 2026, Sofía Córdova.
Miss Ecuador 2026, Dalia Bucaram.
Miss Hong Kong 2026, Jennifer Zhou.
Miss Chile 2026, Dominga López.
Miss Kosovo 2026, Evisa Pacolli.
Miss Nigeria 2026, Danielle Fadeke Adewusi.
Miss Myanmar 2026, May Grace Parry.
Miss Nicaragua 2026, Jasmine Blandford.
Miss Paraguay 2026, Gretha Matiauda.
Miss Filipinas 2026, Beatrice Rebecca Millan Windorski.
Miss Ucrania 2026, Anna Nikonova.
Miss Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto.
Miss Venezuela 2026, Clara Vegas.