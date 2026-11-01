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Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista

Tres centroamericanas se encuentran en el listado de las más votadas publicado por el Miss Universe. Conozca quiénes son

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 14:38
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
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Luisa Pineda se posiciona entre las 20 candidatas más votadas de Miss Universo 2026, gracias al respaldo que ha recibido de los seguidores del certamen internacional. Conozca quiénes más estén en el listado.

 Fotos: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
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Miss Cuba 2026, Mia Dio.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
3 de 20

Miss Cabo Verde 2026, Armandina Cunha.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
4 de 20

Miss Colombia 2026, María Alejandra López.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
5 de 20

Miss Costa Rica 2026, María Alejandra Acosta García.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
6 de 20

Miss Grecia 2026, Olivia Vasilopoulos.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
7 de 20

Miss República Dominicana 2026, Melissa Núñez.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
8 de 20

Miss El Salvador 2026, Sofía Córdova.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
9 de 20

Miss Ecuador 2026, Dalia Bucaram.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
10 de 20

Miss Hong Kong 2026, Jennifer Zhou.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
11 de 20

Miss Chile 2026, Dominga López.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
12 de 20

Miss Kosovo 2026, Evisa Pacolli.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
13 de 20

Miss Nigeria 2026, Danielle Fadeke Adewusi.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
14 de 20

Miss Myanmar 2026, May Grace Parry.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
15 de 20

Miss Nicaragua 2026, Jasmine Blandford.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
16 de 20

Miss Paraguay 2026, Gretha Matiauda.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
17 de 20

Miss Filipinas 2026, Beatrice Rebecca Millan Windorski.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
18 de 20

Miss Ucrania 2026, Anna Nikonova.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
19 de 20

Miss Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
Top 20 más votadas del Miss Universo 2026: Honduras en la lista
20 de 20

Miss Venezuela 2026, Clara Vegas.

 Foto: Cortesía missuniverseorg.com
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