Trasladan a 567 reos de La Tolva a Támara; 12 van a nuevo módulo de máxima seguridad

Tegucigalpa, Honduras.-Un total de 567 privados de libertad están siendo trasladados este lunes 2 de noviembre desde el centro penitenciario de máxima seguridad de Morocelí, conocido como La Tolva, hacia la Penitenciaría Nacional de Támara, como parte de un proceso de reclasificación de reos que busca descongestionar el recinto ubicado en El Paraíso. Walter Amador Lacayo, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), explicó a Hoy Mismo que la movilización responde a la aplicación de la Ley Especial del Combate a las Asociaciones Terroristas y a la reorganización de la población penitenciaria. “Estamos haciendo el traslado de personas privadas de libertad del Centro Penitenciario de Morocelí, donde es un centro penitenciario de máxima seguridad; sin embargo, había personas en ese centro que no son de las estructuras de maras y pandillas”, declaró.

El funcionario detalló que de los 567 reclusos movilizados, 555 no pertenecen a estructuras criminales y serán incorporados al régimen normal en Támara. Los otros 12 son personas capturadas recientemente y que ya cuentan con la designación de terroristas. “Estamos trasladando 567 privados de libertad, de los cuales 555 son privados de libertad que no pertenecen a estas estructuras y van a un régimen normal en Támara, pero 12 son de los últimos que han capturado, que ya están con la designación de terroristas, porque todos los vamos a concentrar en el módulo de máxima seguridad de Támara”, explicó Amador Lacayo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El director del INP también señaló que La Tolva enfrentaba problemas de sobrepoblación, debido a que albergaba a unos 1,800 privados de libertad, pese a que su capacidad es de 1,200 personas. “Entonces estamos sacando el excedente que no son de estructuras y solo estamos dejando miembros de estructuras de la Mara Salvatrucha en La Tolva, solo vamos a dejar los 120 de la MS en ese centro”, afirmó.

Reformas penales y designación de terroristas

El traslado forma parte de las disposiciones contempladas en la Ley Especial de Combate a Asociaciones Terroristas, Maras, Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, que detalla acciones contra las estructuras criminales y de la designación de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo como organizaciones terroristas.