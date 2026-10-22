Cárceles de Honduras desbordadas: algunas triplican su capacidad

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Mientras el Legislativo y el Ejecutivo pretenden agilizar las capturas y enviar a prisión preventiva con más celeridad a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/operacion-escudo-deja-60-capturados-por-asociacion-terrorista-en-ocho-dias-HB32442702" target="_blank">los integrantes de estructuras denominadas terroristas</a>, el sistema carcelario de Honduras ha desbordado su capacidad para albergar a personas privadas de libertad.La <b>Unidad de Datos de EL HERALDO Plus </b>analizó los datos sobre la capacidad y la población penitenciaria en los 21 recintos carcelarios a nivel nacional y registró una sobrepoblación de más de<b> 2 mil personas.</b>De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (INP), hasta el pasado septiembre se reportaba una sobrepoblación de <b>2,197 presos en las cárceles del país.</b>El sistema carcelario tiene capacidad para albergar a un máximo de 17,831 personas, pero registra más de 19,200 reclusos.Para calcular la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/hacinamiento-carceles-honduras-reos-capacidad-sobrepoblacion-FM12788418" target="_blank">sobrepoblación</a>, el INP suma los presos que sobrepasan la capacidad de cada cárcel, sin descontar los espacios disponibles en otros centros penitenciarios. En este cálculo solo incluye a los reos sin opción a preliberación.