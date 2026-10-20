Zambrano afirma que megacárcel de Honduras tardaría de 8 a 10 meses en construirse

Tegucigalpa, Honduras.-La construcción de la megacárcel de máxima seguridad en Honduras tardaría entre 8 y 10 meses una vez que comiencen las obras, mientras el gobierno identifica los recursos económicos y selecciona el terreno para ejecutar el proyecto, informó este martes 20 de octubre el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. “Este centro penal, a lo que aspiramos es que se pueda construir, que inicie a finales de este año y esté terminado, en promedio mínimo, en su primera etapa en unos 8 a 10 meses cuando se inicie la construcción”, expresó Zambrano. El titular del Legislativo explicó que la Secretaría de Finanzas recibió instrucciones del Poder Ejecutivo para identificar los fondos necesarios para levantar el nuevo centro penitenciario, destinado a recluir a privados de libertad considerados de alta peligrosidad.

Buscan terreno para construir la megacárcel

“Existen varios terrenos, nos explicaba el general Lacayo, hay como tres, cuatro terrenos ya a nombre del Estado de Honduras y se está identificando cuál es la mejor opción”, manifestó Zambrano. El funcionario agregó que las autoridades realizarán visitas a los predios para desarrollar los estudios técnicos, elaborar el diseño y avanzar con la planificación de la obra. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La construcción se enmarca en la aplicación del artículo 6 del decreto 84-2026, cuya implementación recibió el respaldo unánime de los 128 diputados del Congreso Nacional mediante una moción aprobada el lunes, según indicó Zambrano. “Esa moción consiste en respaldar al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Finanzas y, en especial, a los cuerpos de seguridad y al Instituto Nacional Penitenciario a que se aplique el artículo 6 del decreto 84-2026”, señaló.

Preparan módulos para reos peligrosos

Mientras se concreta la construcción del nuevo centro penal, las autoridades penitenciarias trabajan en la preparación de módulos de máxima seguridad para albergar a los privados de libertad que sean detenidos como parte de las operaciones contra estructuras criminales. “Nos informa el general Lacayo que están haciendo todas las preparaciones al interno del Instituto Penitenciario para que tengan módulos de máxima seguridad”, indicó Zambrano. El presidente del Congreso aseguró que, de acuerdo con la información recibida de las autoridades, el sistema penitenciario tendrá capacidad para unos 1,300 reos considerados peligrosos durante los próximos meses. Según lo expuesto por Zambrano, los internos permanecerán 23 horas y media al día en sus celdas, tendrán 30 minutos para realizar ejercicio y una hora de exposición al sol por semana. También se prevén restricciones a las comunicaciones y al ingreso de dinero y alimentos.

“Con un régimen estricto para controlar también que desde los centros penales no se ordenen delitos, no se ordene extorsión y no se ordenen homicidios desde los centros penales”, afirmó. El funcionario agregó que durante las primeras semanas se ha detenido a 53 privados de libertad considerados peligrosos y señalados como cabecillas de maras y pandillas, según la información proporcionada durante las reuniones de seguridad.

Congreso espera avances en medidas de seguridad

Zambrano también informó que la Corte Suprema de Justicia emitió una opinión en pleno sobre medidas legislativas relacionadas con la seguridad y que el Congreso esperaba recibir el documento para remitirlo a la Comisión de Seguridad y Defensa. La comisión deberá analizar el pronunciamiento y preparar el dictamen correspondiente, con la expectativa de que esté listo el próximo martes.