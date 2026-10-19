Marcos Paz: "Este Congreso está dando todas las herramientas para combatir el crimen organizado"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional hace un balance de las reformas impulsadas durante la actual gestión, habla de los resultados que esperan de las instituciones de seguridad y reconoce que han recibido amenazas por las decisiones adoptadas contra las estructuras criminales. En un diálogo con EL HERALDO explica todo el trabajo que se ha realizado durante los últimos meses y la visita a El Salvador para conocer el sistema carcelario del Cecot. ¿Qué balance hace de las reformas en materia de seguridad impulsadas por el Congreso Nacional desde el inicio de esta gestión? Ha sido un paquete de reformas muy importante e innovador. Hay que resaltar la voluntad política del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, porque se han tomado decisiones contundentes. Un primer paquete estuvo enfocado en combatir la extorsión en nuestro país. También se otorgaron facultades al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para declarar organizaciones terroristas a estructuras criminales que han invadido el país y difundido terror entre la población. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Posteriormente, se aprobaron reformas relacionadas con el régimen especial dentro de los centros penitenciarios. Más recientemente, se aprobó una medida para que los activos líquidos administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) puedan destinarse a instituciones de seguridad.

A esto se suma el nuevo paquete de reformas que esperamos aprobar en los próximos días, con medidas que consideramos importantes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. ¿Cuál ha sido el principal cambio en la estrategia del Congreso para enfrentar a las estructuras criminales? Consideramos que se han tomado decisiones importantes para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad. El objetivo es que tengan las herramientas necesarias para combatir la extorsión y las organizaciones criminales que afectan a la población. ¿Por qué era necesario impulsar reformas que abarcaran desde la extorsión hasta el control dentro de los centros penitenciarios? La intención es abordar distintos aspectos del problema de seguridad. Por eso se han impulsado reformas contra la extorsión, medidas relacionadas con las organizaciones terroristas y cambios vinculados con el régimen especial en los centros penitenciarios. ¿Qué importancia tiene que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad pueda declarar organizaciones criminales como terroristas? En el primer paquete de reformas se le otorgó esa facultad al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, con el propósito de enfrentar a las organizaciones criminales que han invadido el país y difundido terror entre la población.

¿Qué representa esta medida para la lucha contra el crimen organizado? Es parte de las decisiones que ha tomado el Congreso Nacional para fortalecer a las instituciones de seguridad. Se busca que puedan contar con herramientas y recursos para desarrollar su trabajo y obtener resultados. ¿Considera que las instituciones de seguridad ya cuentan con las herramientas y los recursos necesarios para enfrentar la delincuencia? Este Congreso Nacional está dando todo lo que las instituciones están pidiendo y necesitan para obtener resultados. Eso es lo que esperamos. También hemos visto algunos resultados, alrededor de 40 miembros de organizaciones terroristas han sido capturados, y es importante destacar que los índices de criminalidad han disminuido en algunos departamentos de alto riesgo. Esperamos que, con todo este paquete de reformas, podamos alcanzar resultados todavía más favorables en materia de seguridad. ¿Qué responsabilidad tienen ahora las instituciones de seguridad después de que el Congreso ha aprobado estas reformas? Como Congreso Nacional estamos tomando decisiones importantes, pero quienes deben dar resultados en el campo son las instituciones de seguridad. Este Congreso estará solicitando informes trimestrales para conocer cómo avanza la ejecución de las reformas. Lo que esperamos es conocer cómo avanzan las instituciones en la ejecución de las reformas y qué resultados están obteniendo. El Congreso estará dando seguimiento mediante los informes trimestrales.

¿Cuándo espera que la población comience a ver resultados más concretos de estas reformas? Lo que deseamos es que sea lo más pronto posible. Cualquier hondureño quiere que los resultados lleguen cuanto antes. Sin embargo, hay que ir coordinando y orientando el trabajo con todas las instituciones de seguridad. Esperamos que las reformas comiencen a dar resultados en el menor tiempo posible. ¿Qué le responde a la población que exige resultados inmediatos frente a la extorsión y otros delitos? Entendemos que la población pide resultados todos los días. Precisamente por eso estamos tomando decisiones desde el Congreso Nacional. Esperamos que las instituciones de seguridad puedan dar resultados contundentes. ¿Los diputados han recibido amenazas por impulsar estas medidas contra el crimen organizado? Sí, ya hemos recibido amenazas. No podemos ocultarlo ni negarlo, debido a las decisiones que se han tomado. Son decisiones importantes y trascendentales. En este momento nos ha correspondido asumir esa responsabilidad. Alguien tenía que tomar estas decisiones y ahora nos tocó a nosotros, al presidente Zambrano y a este Congreso Nacional. ¿Las amenazas han cambiado la posición de los diputados frente a las reformas? Nos ha tocado en este momento tomar estas decisiones, alguien tenía que hacerlo y ahora nos corresponde a nosotros, al presidente Zambrano y a los 128 diputados. También hay que recalcar que las reformas en materia de seguridad han sido aprobadas por unanimidad, con el apoyo de todas las bancadas representadas en el Congreso.