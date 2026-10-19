Juzgados como adultos o penas de 20 años: reformas al estilo Bukele que busca el CN para menores infractores

Para los menores infractores o miembros de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), declaradas estructuras terroristas, también se avecinan posibles cambios en el sistema de justicia. Esto ocurre tras la visita de una comitiva de diputados hondureños a El Salvador para conocer el modelo de seguridad impulsado por Nayib Bukele, que ha contribuido a reducir los índices de criminalidad en ese país. ¿De qué tratan las reformas?
Sobre la mesa de los diputados hay dos propuestas de reforma al sistema de justicia juvenil, las cuales deberán ser discutidas, según confirmó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Una de las opciones es elevar las penas para los menores infractores hasta un máximo de12 o 20 años. Pero, de aprobarse esta medida, ¿serían enviados a las cárceles para adultos o permanecerían en centros de internamiento juvenil?
De aprobarse el aumento de las penas, las autoridades contemplan que los condenados cumplan parte de su sanción en centros de internamiento juvenil mientras sean menores de edad. Al alcanzar la mayoría de edad, podrían continuar cumpliendo el tiempo restante de la condena en módulos de máxima seguridad para adultos, según la propuesta planteada.
“No podemos dejar como está el sistema de justicia juvenil. Las maras y pandillas, estos grupos criminales a los que se les está atacando de frente, van a querer utilizar más a los menores de edad para la comisión de delitos”, expresó Zambrano.
La segunda opción que contempla el Congreso Nacional es elevar la edad de responsabilidad penal para que determinados menores infractores puedan ser juzgados como adultos.
Para implementar una medida (edad punible), Honduras tendría que revisar sus tratados internacionales en materia de derechos de la niñez y determinar si es necesario denunciarlos.
El presidente del Congreso Nacional reconoció que ambas opciones deben ser discutidas con los diputados para determinar cuál de las alternativas cuenta con mayor respaldo entre los legisladores.
“Tenemos esos dos escenarios y hay que tomar decisiones. Lo que no podemos permitir es dejar la legislación de menores y los procedimientos especiales tal como están en este momento”, sostuvo Zambrano.
En Honduras también se ha confirmado la construcción de una cárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), de El Salvador, tras la visita de los diputados a ese país. Con estas iniciativas, las autoridades hondureñas buscan replicar algunas de las medidas implementadas durante la gestión de Nayib Bukele, por lo que también se plantea reformar el sistema de justicia juvenil.