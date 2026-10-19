Juzgados como adultos o penas de 20 años: reformas al estilo Bukele que busca el CN para menores infractores

En Honduras también se ha confirmado la construcción de una cárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), de El Salvador, tras la visita de los diputados a ese país. Con estas iniciativas, las autoridades hondureñas buscan replicar algunas de las medidas implementadas durante la gestión de Nayib Bukele, por lo que también se plantea reformar el sistema de justicia juvenil.