En un 138% ha aumentado la detención de menores infractores a nivel nacional: DPI

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) anunció este día que ha registrado un incremento en la aprehensión de menores infractores a nivel nacional, tanto mediante órdenes de aprehensión como en detenciones en flagrancia. De acuerdo con las estadísticas, durante el año 2025 se registraron 174 menores infractores aprehendidos, mientras que en lo que va del año 2026 la cifra asciende a 415 menores, evidenciando un incremento de 241 casos, equivalente al 138.5 % en comparación con el año anterior.

Esto es resultado de la operatividad de los equipos de investigación de la DPI y la ejecución de órdenes de aprehensión emitidas para llevar ante los órganos de justicia a los menores vinculados a infracciones penales.



El aumento en la captura de menores infractores coincide con la propuesta que plantea realizar el Congreso Nacional para reformar el sistema de justicia juvenil, ante el riesgo de que las estructuras criminales utilicen a menores para cometer delitos. Entre esas reformas se encuentra elevar hasta 20 años el tiempo máximo de internamiento para adolescentes que cometan delitos graves o permitir que sean procesados como adultos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, sostuvo que las autoridades deben revisar la legislación actual porque las maras y pandillas podrían recurrir cada vez más a adolescentes frente a las acciones emprendidas contra el crimen organizado.