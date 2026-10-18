CSJ definirá su opinión sobre reformas penales contra grupos terroristas este martes

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) prevé definir su opinión sobre las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal impulsadas por el Congreso Nacional (CN) contra grupos criminales considerados terroristas el próximo martes 20 de octubre. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que el pleno podría discutir y establecer oficialmente la posición institucional durante la jornada prevista para el Pleno de Magistrados, con el propósito de enviar el documento de manera inmediata al Congreso Nacional. "Aunque el criterio de la Corte no es vinculante, servirá como aporte jurídico para el análisis de las reformas. El aporte busca que se establezcan leyes eficaces contra el crimen organizado y a la vez que resista también el control constitucional y, por supuesto, el respeto al debido proceso”, manifestó el portavoz del Poder Judicial.

Emisión del criterio

Ante la petición de opinión del Poder Legislativo, el magistrado de la Sala de lo Penal, Walter Miranda, explicó que el órgano judicial contó con tres días para presentar su criterio sobre las modificaciones legislativas; sin embargo, la ausencia de varios magistrados retrasó la firma de la opinión judicial. Miranda destacó la importancia de que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre los cambios propuestos, debido a las implicaciones jurídicas que podrían tener en la aplicación de la legislación criminal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También advirtió que avanzar con las reformas sin ese pronunciamiento podría dar lugar a recursos legales, al considerar la participación de las autoridades judiciales en este tipo de modificaciones.

Congreso espera avanzar con las reformas