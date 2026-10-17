Sitrainfop denuncia retención de L4.3 millones y exclusión de dirigente sindical

Tegucigalpa, Honduras.-El conflicto entre las autoridades del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y el Sindicato de Trabajadores de esa institución (Sitrainfop) ha causado polémica en los últimos días tras la denuncia de la retención de más de 4.3 millones de lempiras en cuotas sindicales, el despido del dirigente Antolino Díaz y la negativa de la administración a reconocerlo como representante de los trabajadores en la negociación de un nuevo contrato colectivo. La organización sindical señala al director ejecutivo del Infop, Edgardo Hernán Loucel Aguilera, por no entregar los fondos correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2026, pese a que, según la denuncia, fueron descontados de los salarios de los empleados permanentes.

A esta situación se suma la disputa por la representación sindical de Díaz, quien fue despedido el 6 de noviembre de 2025, durante el gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre). El sindicato sostiene que la separación laboral ocurrió cuando el dirigente gozaba de fuero sindical y permanecía incapacitado por motivos de salud. El caso también involucra a la Secretaría de Trabajo, que, de acuerdo con lo expuesto por el sindicato, constató el despido mediante una inspección laboral. Sin embargo, la organización denuncia que todavía no obtiene una respuesta efectiva sobre el reintegro de su dirigente.

Retención de cuotas sindicales: ¿por qué el INFOP no entrega el dinero?

El monto reclamado asciende a 4,390,319.44 lempiras, de acuerdo con la denuncia, que representa el pago de los tres meses denunciados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, la dirección del Infop argumenta que no reconoce a Díaz como presidente sindical y que este ya no es empleado de la institución. También ha señalado asuntos relacionados con el registro de la junta directiva y restricciones de carácter administrativo y presupuestario.

El sindicato cuestiona que estas razones justifiquen retener el dinero descontado a los trabajadores. El artículo 526 del Código del Trabajo regula aspectos relacionados con las cuotas sindicales, por lo que los empleados piden aclarar cuál es el fundamento legal específico para mantener los fondos sin transferirlos.

El despido de Antolino Díaz

Según la denuncia, la Secretaría de Trabajo constató el despido mediante una inspección laboral, pero el reclamo de reintegro continúa sin una solución efectiva. El artículo 516 del Código del Trabajo contempla garantías para integrantes de juntas directivas sindicales durante el período de protección legal. Determinar si fueron vulneradas requiere revisar las circunstancias del despido y las actuaciones del expediente.

El sindicato también denuncia que la dirección del Infop excluye a Díaz de la comisión negociadora del nuevo contrato colectivo, utilizando su condición de exempleado como argumento para desconocer su representación.

¿Quién es Antolino Díaz?

Antolino Díaz es el dirigente sindical cuya representación se encuentra en el centro del conflicto entre el Sitrainfop y las autoridades del centro. Díaz fue separado de su puesto el 6 de noviembre de 2025 y, de acuerdo con la denuncia, en ese momento contaba con protección sindical y estaba incapacitado por motivos médicos, circunstancias que el sindicato considera fundamentales para cuestionar la legalidad del despido.

La OIT espera explicaciones del Estado hondureño