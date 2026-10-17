CSJ designa jueces para resolver alerta migratoria de JOH y diligencias preparatorias en caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a dos jueces naturales para conocer la solicitud del expresidente Juan Orlando Hernández de levantar la alerta migratoria vigente en su contra y las diligencias preparatorias relacionadas con una investigación por corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que la primera designación responde a una petición de la defensa de Hernández para retirar la alerta migratoria que permanece vigente desde 2022.

La medida se remonta a abril de 2022, cuando el exmandatario fue detenido en Honduras tras una solicitud de extradición presentada por el Gobierno de Estados Unidos.

En abril de ese año, Hernández fue detenido en Honduras luego que el Gobierno estadounidense solicitara su extradición por cargos relacionados con el narcotráfico. Posteriormente, fue extraditado y, en 2024, un tribunal estadounidense lo condenó a 45 años de prisión.

Sin embargo, en diciembre de 2025, el exmandatario recuperó su libertad tras recibir un indulto del presidente estadounidense Donald Trump.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La defensa sostiene que la alerta migratoria debió quedar sin efecto una vez que se concretó la extradición; según sus abogados, la medida continúa vigente, por lo que solicitaron a la CSJ que gestione formalmente su retiro ante el Instituto Nacional de Migración.

Duarte explicó que la alerta fue dictada por un juez natural en el marco del procedimiento de extradición, y debido a que ese expediente fue tramitado ante la CSJ, corresponde a esa instancia designar al funcionario judicial que conozca la solicitud de la defensa.