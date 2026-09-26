Defensa de JOH pide a la CSJ levantar alerta migratoria vigente desde 2022

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejar sin efecto una alerta migratoria que restringe su salida de Honduras y que, según sus abogados, permanece vigente desde el proceso de extradición de 2022. La abogada Angie Colindres explicó a HCH que el equipo legal presentó un escrito ante la CSJ para pedir que emita un oficio dirigido al Instituto Nacional de Migración (INM) para retirar la medida. “Como equipo de defensa tuvimos que presentar un escrito solicitando que se dejara sin valor y efecto una alerta migratoria que nunca debió haber sido impuesta o que debió haberse quitado”, afirmó la abogada. La defensa sostiene que la restricción debió quedar sin efecto después de que se concretó la extradición del exmandatario en abril de 2022; sin embargo, cuatro años después, los abogados consideran necesario solicitar nuevamente a la CSJ que comunique al INM el levantamiento de la medida.

Mensaje

Colindres explicó que la petición presentada ante la Corte Suprema busca que el máximo tribunal del país emita una comunicación formal al Instituto Nacional de Migración para que este proceda con el retiro de la alerta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La abogada sostuvo que, desde la perspectiva de la defensa, mantener vigente la alerta migratoria afecta derechos relacionados con el debido proceso, la defensa y el libre tránsito. No obstante, Colindres aclaró que la solicitud no se origina en el proceso más reciente que enfrentó Hernández en Honduras, sino en la medida adoptada durante el procedimiento de extradición que culminó en 2022.

Caso Pandora II

La defensa sostiene que Hernández actualmente se encuentra en libertad y que las medidas cautelares dictadas en Pandora II quedaron sin efecto luego de que un juez de garantía decretara el sobreseimiento definitivo a su favor. El proceso estuvo relacionado con una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. La audiencia inicial contra Hernández comenzó el 12 de agosto de 2026. Posteriormente, el juez de garantía dictó sobreseimiento definitivo por los delitos de lavado de activos y fraude, con lo que el proceso penal quedó extinguido, según la resolución judicial. Tras esa decisión, el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que la resolución permitiría extender la carta de libertad definitiva a Hernández y dejar sin valor y efecto las medidas cautelares impuestas dentro de ese proceso. Ahora, la defensa utiliza esa situación como parte de sus argumentos para solicitar que también se gestione el levantamiento de la alerta migratoria que, según afirma, quedó pendiente desde el procedimiento de extradición de 2022. La petición deberá ser atendida por la Corte Suprema de Justicia, que tendría que comunicar al Instituto Nacional de Migración la decisión correspondiente sobre la medida.

Extradición