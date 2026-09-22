¿Tienes un trámite migratorio pendiente? Esto debes revisar antes de tomar un vuelo en EE UU

Tegucigalpa, Honduras.-Los controles migratorios en los aeropuertos de Estados Unidos se han intensificado y pueden alcanzar a extranjeros que tienen trámites migratorios pendientes, incluso cuando cuentan con documentación que les permite permanecer temporalmente en el país mientras se resuelve su caso. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha ampliado sus operaciones en aeropuertos mediante el uso de información de pasajeros compartida por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). De acuerdo con datos internos del Gobierno obtenidos por varias agencias internacionales, más de 1,200 personas habían sido arrestadas hasta comienzos de junio después de alertas generadas a partir de información de viajeros proporcionada a ICE por la TSA. La situación también puede involucrar a extranjeros cuya visa estampada en el pasaporte ya venció, pero que tienen un período de estadía autorizado o un trámite presentado oportunamente ante las autoridades migratorias.

En estos casos, la situación legal depende de las circunstancias particulares, del tipo de solicitud presentada y del registro migratorio de cada persona. Uno de los puntos importantes para los viajeros es que la fecha de vencimiento de la visa y el período autorizado para permanecer en Estados Unidos no necesariamente son lo mismo. Barnes & Thornburg explica que, en determinados casos, una persona puede permanecer en el país después de que haya vencido el sello físico de la visa, mientras mantiene un período de estadía autorizado. El registro I-94 es un documento clave para determinar las condiciones de permanencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La revisión tampoco se limita a personas sin ningún trámite migratorio. Según el mismo análisis legal, ICE ha realizado verificaciones y detenciones que involucran a personas con solicitudes pendientes de asilo, residencia permanente, extensiones o cambios de estatus y otros beneficios migratorios. Tener una solicitud pendiente, sin embargo, no significa automáticamente que una persona esté protegida frente a una detención.

¿Qué debe revisar un migrante antes de tomar un vuelo?

Para quienes tienen un proceso migratorio pendiente, la preparación de los documentos adquiere especial importancia antes de viajar. Barnes & Thornburg recomienda llevar los avisos de recibo I-797 correspondientes a las solicitudes pendientes, el permiso de trabajo (EAD), cuando corresponda, un pasaporte vigente, visas anteriores y documentos que acrediten el empleo actual en Estados Unidos.

Los trabajadores que se encuentran en procesos de residencia permanente también deben revisar si conservan su estatus migratorio de no inmigrante. En particular, los abogados recomiendan que determinados trabajadores con trámites de residencia mantengan, cuando sea posible y corresponda a su situación, categorías como H-1B o L-1 en lugar de asumir que un permiso de trabajo o una solicitud de residencia pendiente sustituye automáticamente ese estatus. Otro documento que requiere especial atención es el permiso de viaje conocido como Advance Parole. Este documento puede permitir que determinados solicitantes de ajuste de estatus viajen al extranjero y soliciten regresar para continuar con su proceso; sin embargo, su aprobación no garantiza la admisión al territorio estadounidense. La decisión final de admisión corresponde a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada. La cooperación entre TSA e ICE permite que la información relacionada con los viajes sea utilizada para identificar a personas que pueden ser objeto de acciones migratorias. Reuters informó en abril que, entre el inicio de la actual administración y febrero de 2026, las alertas de TSA habían contribuido a más de 800 arrestos, a partir de más de 31,000 registros de viajeros marcados por el sistema Secure Flight.