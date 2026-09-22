Trump reivindica ante la ONU que él "hace la paz" mientras otros solo hablan de ella

"Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido, prometido fortaleza, yo la he utilizado para hacer de Estados Unidos el país más poderoso del mundo", declaró.

Naciones Unidas.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reivindicó este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU que, él "hace la paz" mientras otros solo hablan de ella.

Trump dice que debe llegar a un acuerdo o "aniquilar" a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes, ante la Asamblea General de la ONU, que debe tomar una "gran decisión" sobre Irán: si llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra o "aniquilar" a la República Islámica.

En la misma intervención, sin embargo, el mandatario opinó que habrá un acuerdo para poner fin a la guerra después de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

"Debo tomar una gran decisión", expresó el mandatario. "¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (...) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?", prosiguió el mandatario.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"¿Los empujo al infierno sin ninguna posibilidad de sobrevivir y sin esperanza de alcanzar grandeza alguna en el futuro o para las próximas generaciones?", agregó.

El mandatario añadió que cree que habrá un acuerdo después de las elecciones porque los iraníes "están esperando para ver" cómo le va a Trump en las elecciones.

Durante su intervención, aseguró además que la Armada estadounidense ha escoltado recientemente más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz, donde, a pesar del bloqueo iraní, dijo que "está fluyendo más petróleo que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra".