Trump amenaza con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados sus intereses

Naciones Unidas.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados los intereses de su país.

"Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos", advirtió.

Trump puso como ejemplo la operación militar estadounidense del 3 de enero en Caracas en la que fue arrestado y depuesto Nicolás Maduro, hoy preso en una cárcel de Nueva York donde afronta cargos por narcotráfico.