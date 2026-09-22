Congreso Nacional promueve Plan Nacional de Lectura de la Biblia y Valores en escuelas

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó ante el pleno un proyecto de ley orientado a instruir a la Secretaría de Educación para el diseño e implementación del Plan Nacional de Lectura de la Biblia y Valores en el sistema escolar.
La propuesta busca consolidarse como una herramienta pedagógica complementaria orientada a reforzar la formación ética e integral de los estudiantes en los centros educativos del país.
El marco normativo plantea el establecimiento de directrices para coordinar jornadas educativas que integren el estudio bíblico y los principios cívicos en el aula de clases.
La iniciativa pretende brindar acompañamiento conductual a la niñez y juventud mediante textos orientados al rescate moral en las aulas públicas y privadas.
Para avanzar en su análisis, la iniciativa legislativa fue turnada de manera inmediata a la Comisión de Educación del Congreso Nacional para su correspondiente estudio.
"La iniciativa presentada busca instruir a la Secretaría de Educación para que diseñe e implemente un Plan Nacional de Lectura de la Biblia y Valores en las escuelas de Honduras, dirigido a fortalecer la formación integral de la niñez y juventud del país", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
La Comisión de Educación es encabezada por el diputado nacionalista, Arnold Burgos, quien asumirá la coordinación del estudio técnico del proyecto.
Las autoridades del parlamento solicitaron acelerar la revisión legislativa para que el dictamen pueda ser sometido a discusión y votación por el pleno en las próximas sesiones ordinarias.
Diversos sectores de la sociedad civil y la comunidad educativa han subrayado la relevancia de consensuar estas medidas con las asociaciones de padres de familia y definir su carácter no obligatorio para respetar la libertad de culto.
En ese sentido, la comisión dictaminadora trabajará en establecer mecanismos operativos que adecuen la propuesta a las necesidades y particularidades de los distintos niveles de enseñanza escolar.
"El diputado Burgos será el encargado de presentar un resumen sobre el contenido de la iniciativa, los avances en su análisis y los aspectos que contemplará el Plan Nacional de Lectura de la Biblia y Valores", declaró Zambrano.
El plan impulsado prevé fijar lineamientos específicos para que los docentes integren las lecturas y principios dentro del calendario escolar sin alterar la malla curricular ni distorsionar las materias tradicionales.
El dictamen definitivo deberá precisar el alcance de las jornadas de lectura y la participación voluntaria de los educandos en los centros de enseñanza básica y media a nivel nacional.
"Una vez concluido el proceso de análisis y elaborado el dictamen correspondiente, la iniciativa podrá continuar su trámite legislativo para ser discutida y, de contar con los votos necesarios, aprobada por el Congreso Nacional", afirmó el titular del Legislativo.
Una vez que la Comisión de Educación concluya la fase de consultas y emita el dictamen favorable, la Cámara Legislativa agendará la discusión del proyecto en tres debates para su eventual aprobación e ingreso al sistema educativo formal.