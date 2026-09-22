Congreso Nacional promueve Plan Nacional de Lectura de la Biblia y Valores en escuelas

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó ante el pleno un proyecto de ley orientado a instruir a la Secretaría de Educación para el diseño e implementación del Plan Nacional de Lectura de la Biblia y Valores en el sistema escolar. La propuesta busca consolidarse como una herramienta pedagógica complementaria orientada a reforzar la formación ética e integral de los estudiantes en los centros educativos del país. El marco normativo plantea el establecimiento de directrices para coordinar jornadas educativas que integren el estudio bíblico y los principios cívicos en el aula de clases.

La iniciativa pretende brindar acompañamiento conductual a la niñez y juventud mediante textos orientados al rescate moral en las aulas públicas y privadas. Para avanzar en su análisis, la iniciativa legislativa fue turnada de manera inmediata a la Comisión de Educación del Congreso Nacional para su correspondiente estudio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La iniciativa presentada busca instruir a la Secretaría de Educación para que diseñe e implemente un Plan Nacional de Lectura de la Biblia y Valores en las escuelas de Honduras, dirigido a fortalecer la formación integral de la niñez y juventud del país", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. La Comisión de Educación es encabezada por el diputado nacionalista, Arnold Burgos, quien asumirá la coordinación del estudio técnico del proyecto.