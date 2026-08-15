CSJ designa juez natural por solicitud de extradición de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a un juez natural para conocer la solicitud de extradición de un hondureño acusado de homicidio en Estados Unidos.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó la designación y explicó que el expediente llegó a Honduras mediante los canales diplomáticos establecidos, por lo que los 15 magistrados conocieron la petición remitida por las autoridades estadounidenses a través de la Corte de Pensilvania.

“El pleno de magistrados de Corte Suprema de Justicia ha sido convocado con el fin de hacer una designación de juez natural para que se conozca el procedimiento de extradición que está siendo solicitado por Estados Unidos a través de la corte de Pensilvania”, explicó Duarte.

Duarte señaló que el juez natural deberá analizar el expediente y ordenar las actuaciones correspondientes dentro del proceso de extradición. La identidad del requerido todavía no ha sido revelada.