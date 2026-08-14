Corte de Apelaciones ordena anular proceso y reintegrar al juez Marco Vallecillo

Silva agregó que la Corte considera el antejuicio una garantía institucional de carácter procesal constitucional orientada a proteger el ejercicio de la función jurisdiccional frente a persecuciones penales arbitrarias o instrumentalizadas.También indicó que la Sala de lo Constitucional ha establecido que lo determinante es verificar si existe un vínculo funcional entre la conducta presuntamente delictiva y el cargo público desempeñado por el funcionario. De acuerdo con ese criterio, cuando se utiliza la condición de juez para la comisión del hecho ilícito, debe tramitarse previamente el antejuicio.“Esta ha sido la notificación de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción en el caso del juez Marco Vallecillo”, concluyó Silva.