Caso Marco Vallecillo: exjuez siguió en su cargo pese a ser procesado por extorsión

El amparo a favor del exjuez se refiere exclusivamente al proceso penal. Sin embargo, no modifica la falta de aplicación del procedimiento disciplinario previsto en la Ley de la Carrera Judicial.El artículo 64, literal B, de la normativa establece con claridad que un servidor judicial podrá ser despedido cuando exista un "auto de prisión por crimen o simple delito".Además, advierte que "si la sentencia no se produjere dentro de los seis meses siguientes a la comisión de los hechos delictivos el despedido surtirá sus efectos de pleno derecho".Esto significa que, una vez que se dicta esta resolución judicial (auto de formal procesamiento), se activa un mecanismo legal dentro de la carrera judicial que permite iniciar un procedimiento administrativo en contra del funcionario implicado.En ese momento, ya sea por iniciativa del juez que dictó el auto de formal procesamiento, del jefe inmediato o, incluso, de oficio por las autoridades competentes, se puede iniciar el proceso correspondiente.