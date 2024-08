Escándalo del juez Marco Vallecillo desata un sismo en la CSJ

Sin embargo, ayer mientras acudía al Juzgado de Letras Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción para participar en una audiencia de declaración anticipada de la supuesta víctima, se retractó.

“Desmiento categóricamente, en ningún momento sabía yo que había dinero en ese lugar y mucho menos, señores, que ese dinero era para el esposo de la presidenta (Rebeca Ráquel Obando), dejen de disipar noticias que son falsas”, afirmó.

El congresista del Partido Liberal, Jorge Cálix, respondió a un mensaje de la presidenta de la República, Xiomara Castro, en el que reiteró que “el esposo de una altísima funcionaria del Poder Judicial trafica con la justicia a vista y paciencia del gobierno que usted dirige. Y no, no me refiero a la magistrada Sonia Marlina Dubón ni a su esposo, el abogado Enrique Flores Lanza. No puedo decir absolutamente nada de ellos en ese sentido”.

De su lado, la presidenta Ráquel Obando descartó que su esposo o su familia estén implicados en actos de corrupción y más bien se puso a disposición del Ministerio Público para una investigación.