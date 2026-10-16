Sala de lo Constitucional ordena archivar investigación contra Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.- Por unanimidad, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió un recurso de amparo y ordenó archivar la investigación contra la exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) y actual representante de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Cossette López, quien había sido denunciada por Marlon Ochoa.

La denuncia fue interpuesta durante el período poselectoral y señalaba a la exfuncionaria por la supuesta comisión de los delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Constitución de la República, la seguridad del Estado y su integridad territorial y administración pública.

Sin embargo, la Sala de lo Constitucional resolvió por unanimidad ordenar el archivo de la investigación, con lo que se pone fin al proceso del Ministerio Público, de acuerdo con la información proporcionada.