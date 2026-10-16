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Sala de lo Constitucional ordena archivar investigación contra Cossette López

La denuncia fue presentada por Marlon Ochoa en 2025 por cuatro supuestos delitos, entre ellos traición a la patria y abuso de autoridad

  • Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 12:49
Sala de lo Constitucional ordena archivar investigación contra Cossette López

Cabe recordar que la misma acción judicial fue otorgada a la también exconsejera del ente electoral, Ana Paola Hall.

 Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Por unanimidad, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió un recurso de amparo y ordenó archivar la investigación contra la exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) y actual representante de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Cossette López, quien había sido denunciada por Marlon Ochoa.

La denuncia fue interpuesta durante el período poselectoral y señalaba a la exfuncionaria por la supuesta comisión de los delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Constitución de la República, la seguridad del Estado y su integridad territorial y administración pública.

Sin embargo, la Sala de lo Constitucional resolvió por unanimidad ordenar el archivo de la investigación, con lo que se pone fin al proceso del Ministerio Público, de acuerdo con la información proporcionada.

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Cabe recordar que la misma acción judicial fue otorgada a la también exconsejera del ente electoral, Ana Paola Hall.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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