Nasry Asfura no ha nombrado al nuevo director del Instituto Nacional Agrario tras la muerte de Javier Talavera

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, no ha nombrado al nuevo director del Instituto Nacional Agrario (INA).
Hay que recordar que el pasado 13 de septiembre falleció el abogado Javier Talavera, quien se desempeñaba en el cargo y lamentablemente expiró a causa de un infarto que le quitó la vida.
El mandatario participó en las honras fúnebres de Talavera y en esa oportunidad se le consultó que si ya tenía a la persona que lo reemplazaría y dijo que "por respeto al ministro-director y su familia, el nombramiento sería hasta después".
Sin embargo, ha pasado más de un mes y no se ha dado a conocer por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, quien estaría asumiendo la responsabilidad que tenía Talavera.
Mientras que de manera interina, las labores en el Instituto las desempeña la Secretaria General, Gabriela Cáceres, por lo que los trámites que se realizan, no se han paralizado en la institución.
La abogada Gabriela Cáceres, fue juramentada como Secretaria General de la institución, el 4 de mayo de 2026 por el extinto ministro.
La funcionaria al tomar posesión del cargo prometió realizar una gestión orientada a fortalecer la confianza en el Instituto Nacional Agrario y garantizar que los servicios lleguen de manera eficiente al sector agrario de Honduras.
Mientras tanto, los directores regionales del INA continúan con los procesos de titulación de tierras en diferentes sectores del territorio nacional, lo que significa que las actividades se desarrollan con normalidad.
Sin embargo, se espera que el presidente de la República, pueda nombrar lo más pronto posible al nuevo ministro del Instituto Nacional Agrario, para continuar con el cumplimiento de la ley en el sistema agrario en Honduras.