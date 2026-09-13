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Fallece Javier Talavera, director del INA en el gobierno de Nasry Asfura

El departamento de Relaciones Públicas el INA confirmó el fallecimiento de Javier Talavera, quien se desempeñaba como director de esta institución

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 10:34
Fallece Javier Talavera, director del INA en el gobierno de Nasry Asfura

Según lo informado por el departamento de Relaciones Públicas del INA, Javier Talavera murió por causas naturales como consecuencia de complicaciones en su salud.

 Foto: Instituto Nacional Agrario-INA

Tegucigalpa, Honduras.- Este domingo -13 de septiembre- se confirmó el fallecimiento de Javier Talavera, quien se desempeñaba como director del Instituto Nacional Agrario (INA) en el actual gobierno del presidente Nasry Asfura.

La información fue confirmada a la radioemisora HRN por el jefe de comunicaciones del INA, Axel González, quien detalló que Talavera murió por causas naturales derivadas de complicaciones de salud en la noche del pasado sábado.

"Con mucho pesar, con mucho dolor, queremos informar el fallecimiento de nuestro ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), el abogado Javier Talavera, quien ha fallecido esta mañana en un hospital de la capital de la república", declaró González.

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Talavera, abogado de profesión, fue juramentado como el titular del INA en marzo, por lo que su tiempo al mando de la institución apenas alcanzó los seis meses.

Hasta el momento, la administración de Asfura no ha informado sobre quién asumiría la dirección del INA tras la muerte repentina de Talavera.

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Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

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