Fallece Javier Talavera, director del INA en el gobierno de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Este domingo -13 de septiembre- se confirmó el fallecimiento de Javier Talavera, quien se desempeñaba como director del Instituto Nacional Agrario (INA) en el actual gobierno del presidente Nasry Asfura.

La información fue confirmada a la radioemisora HRN por el jefe de comunicaciones del INA, Axel González, quien detalló que Talavera murió por causas naturales derivadas de complicaciones de salud en la noche del pasado sábado.

"Con mucho pesar, con mucho dolor, queremos informar el fallecimiento de nuestro ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), el abogado Javier Talavera, quien ha fallecido esta mañana en un hospital de la capital de la república", declaró González.