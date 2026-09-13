Cae hombre de 69 años por cometer abusos sexuales contra una menor de seis años

Tegucigalpa, Honduras.- Un sexagenario fue detenido en la capital de la República, acusado de cometer abusos de índole sexual contra una menor de seis años de edad.

El sospechoso responde al nombre de Héctor Tito Mendoza López, de 69 años de edad, originario de Guajiquiro, La Paz, y residente en el Distrito Central.

El arresto se registró en la colonia Altos de Loarque, al sur de esta ciudad, por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC).