Cae hombre de 69 años por cometer abusos sexuales contra una menor de seis años

Tegucigalpa, Honduras.- Un sexagenario fue detenido en la capital de la República, acusado de cometer abusos de índole sexual contra una menor de seis años de edad.
El sospechoso responde al nombre de Héctor Tito Mendoza López, de 69 años de edad, originario de Guajiquiro, La Paz, y residente en el Distrito Central.
El arresto se registró en la colonia Altos de Loarque, al sur de esta ciudad, por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC).
La acusación
De acuerdo con las diligencias investigativas, el imputado habría aprovechado la confianza de los padres de la víctima, quienes dejaban a la niña bajo el cuidado de su esposa y de él, mientras estos asistían a sus labores, momento que supuestamente aprovechaba para hacer abusos en perjuicio de la menor.
Los progenitores de la afectada se enteraron de lo que estaba ocurriendo en su ausencia e interpusieron la respectiva denunciua ante la DPI.
Luego de esa acción, los agentes de investigación en asignados al caso realizaron las averiguaciones de rigor, las que posteriormente fueron remitidas al Ministerio Público (MP), logrando obtener una orden de captura que fue emitida por los juzgados capitalinos en fecha 11 de septiembre del año en curso.
Tras la aprehensión, el señor Héctor Mendoza fue puesto a la orden del tribunal que giró la orden de arrestado para enfrentar cargos penales por el delito de otras agresiones sexuales.