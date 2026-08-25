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Capturan a jornalero por violación agravada en perjuicio de su propia hija

El hombre de oficio jornalero fue capturado en la aldea Mojarras de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara, por agentes de la DPI por violación agravada

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 14:42
Capturan a jornalero por violación agravada en perjuicio de su propia hija

El jornalero de 42 años de edad, fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en atención a una orden judicial acusado de cometer el delito de violación agravada.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. -En atención a una orden judicial, un hombre de 42 años de edad fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la aldea Mojarras del municipio de San Pedro de Zacapa de Santa Bárbara.

Al detenido se le acusa de cometer el delito de violación agravada en contra de su hija menor de 15 años de edad, por lo que un juzgado competente había emitido la orden de captura.

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El informe policial indica que la detención se ejecutó mediante labores de vigilancia y seguimiento, donde los agentes localizaron al sospechoso, de oficio jornalero y originario del municipio de San Marcos de Zacapa.

La acción se realizó en cumplimiento de una orden de captura emitida el 23 de marzo de 2026 por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial del departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo con las diligencias investigativas, la víctima habría revelado a su hermana que, aproximadamente dos meses antes, su propio padre presuntamente la habría sometido mediante el uso de la fuerza para abusar sexualmente de ella.

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Ante esta situación, la hermana decidió acompañarla a interponer la denuncia formal ante funcionarios de la DPI en Santa Bárbara.

A partir de la denuncia, los investigadores realizaron las diligencias correspondientes para documentar y esclarecer los hechos, recopilando los elementos necesarios que fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

Como resultado de este proceso investigativo, se obtuvo la orden judicial que permitió ejecutar la captura del sospechoso.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado competente para continuar con el procedimiento legal correspondiente, para que responda por el delito que se le acusa.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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