Capturan a jornalero por violación agravada en perjuicio de su propia hija

Tegucigalpa, Honduras. -En atención a una orden judicial, un hombre de 42 años de edad fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la aldea Mojarras del municipio de San Pedro de Zacapa de Santa Bárbara. Al detenido se le acusa de cometer el delito de violación agravada en contra de su hija menor de 15 años de edad, por lo que un juzgado competente había emitido la orden de captura.

El informe policial indica que la detención se ejecutó mediante labores de vigilancia y seguimiento, donde los agentes localizaron al sospechoso, de oficio jornalero y originario del municipio de San Marcos de Zacapa. La acción se realizó en cumplimiento de una orden de captura emitida el 23 de marzo de 2026 por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial del departamento de Santa Bárbara. De acuerdo con las diligencias investigativas, la víctima habría revelado a su hermana que, aproximadamente dos meses antes, su propio padre presuntamente la habría sometido mediante el uso de la fuerza para abusar sexualmente de ella.