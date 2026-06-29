Por el dolo de estafa informática capturan a un hombre en la colonia Villa Madrid

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusado por el delito de receptación de estafa informática agravada.
La captura fue ejecutada en la colonia Villa Madrid, en la salida de la capital hacia el departamento de Olancho, por elementos asignados a la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), de la DPI.
Este fue identificado como Dickson Javier Andino, de 35 años de edad, de oficio electricista, originario del Distrito Central (DC), con domicilio en la misma colonia donde se produjo la aprehensión.
El arresto se dio después de varios meses de intentar localizarlo, por parte de la DPI, luego de que se emitiera la orden de captura, el 22 de mayo del presente año, por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua.
Derechos ciudadanos
Al momento de la captura, los agentes de investigación le dieron a conocer los derechos que tiene como imputado, conforme a lo establecido en la ley.
Posteriormente, el detenido fue remitido ante la autoridad judicial competente, donde deberá comparecer para continuar con el proceso legal correspondiente y responder por el delito que se le imputa.
La DPI no detalló cuáles fueron las acciones delictuosas en las que Andino incurrió para poder ser objeto de captura por el delito de estafa informática agravada.