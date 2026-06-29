Por el dolo de estafa informática capturan a un hombre en la colonia Villa Madrid

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusado por el delito de receptación de estafa informática agravada.

La captura fue ejecutada en la colonia Villa Madrid, en la salida de la capital hacia el departamento de Olancho, por elementos asignados a la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), de la DPI.

Este fue identificado como Dickson Javier Andino, de 35 años de edad, de oficio electricista, originario del Distrito Central (DC), con domicilio en la misma colonia donde se produjo la aprehensión.